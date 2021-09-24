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Эксперимент провалился: Киев вступился за задержанного на границе России узбекистанца

24 сентября 2021, 14:45  •  115 • Политика
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами
Сегодня, 24 сентября, ФСБ был задержан уроженец Узбекистана, который пытался незаконно пересечь границу России. Инцидент произошел в Брянской области, при этом задержанный, по предварительной информации, находился в состоянии наркотического опьянения. Как выяснилось, узбекистанец сотрудничал с украинскими правоохранителями с 2019 года. 
В этом случае он выполнял очередное задание спецслужб, выступая в качестве лица, которое хочет незаконно проникнуть на территорию РФ. Для этого он связался с представителями криминальных кругов, попросив за 27 тысяч гривен (около 740 тыс. руб. – прим.ред.) оказать ему содействие в пресечении границы. 
Целью этого мероприятия при этом было создание условий для того, чтобы задержать пособников, которые занимаются незаконной переправкой иностранцев через государственную границу. 
Однако план был сорван из-за несогласованности действий украинских правозащитников. Но гражданин Узбекистана нарушать легенду не захотел, поэтому все равно пошел на нарушение. Незалежная уже обратилась к России. 
"В результате украинская сторона нарушение границы признала и просит вернуть участвовавшего в неудачном эксперименте иностранца", 
– отметили в ЦОС ФСБ РФ.
Также подтвердилась информация о том, что узбекистанец принял наркотики. По его словам, сделал он это "для храбрости". 
Ранее эксперты предположили, что Украина могла готовить прорыв украинских боевиков в Белоруссию. 

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