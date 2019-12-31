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Эксперимент потянул на реальный срок: В Китае вынесли приговор отредактировавшему геном человека учёному
31 декабря 2019, 15:09 • 7 • В мире
В Китае вынесли приговор отредактировавшему геном человека учёному. За эксперимент мужчина и члены его команды получили реальные сроки и крупные штрафы.
Суд Китайской Народной Республики принял решение приговорить скандально известного ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы. Об этом сообщают местные СМИ.
Мужчина также должен выплатить штраф в размере 430 тысяч долларов. Кроме того, наказания получили двое соратников Хэ Цзянькуя: Чжан Жэньли получил один год тюрьмы и штраф в размере 143 тысяч долларов, а Цинь Цзиньчжоу - 18 месяцев (с отсрочкой в два года) и штраф в размере 71,6 тысячи долларов.
Суровые приговоры связаны с деятельностью группы учёных, которые незаконно провели эксперимент по генетической модификации эмбрионов человека. В 2018 году Цзянькуй сообщил о том, что геном двух близнецов, зачатых благодаря процедуре ЭКО, был отредактирован таким образом, чтобы их отец не смог передать детям вирус иммунодефицита (ВИЧ).
Эксперимент китайца спровоцировал скандал в международном научном сообществе, которое посчитало его работу этически неоправданной, передает CNN. Как указано в решении суда, все трое не имели сертификатов медицинских специалистов и нарушили действующие в Китае стандарты научных исследований.
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