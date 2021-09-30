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«Эксперимент получился»: Путин рассказал, как не заразился коронавирусом благодаря вакцине

30 сентября 2021, 01:45  •  92 • В России
Президент России Владимир Путин рассказал, что вакцинация и высокий титр антител помогли ему не заболеть коронавирусом после общения с заразившимся человеком в его окружении. «Титры высокие, и, несмотря на то что я с инфицированным человеком целый день провёл вместе, не заболел», — прокомментировал президент. Глава государства также рекомендовал Эрдогану при следующей ревакцинации воспользоваться препаратом «Спутник V».
 
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган РИА Новости © Владимир Смирнов
 

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал, что вакцинация препаратом «Спутник V» и высокий титр антител помогли ему не заболеть коронавирусом после общения с заразившимся человеком в его окружении. 

«У меня титры высокие, слава богу», — рассказал он.

После переговоров лидеры стран поговорили о случаях COVID-19 среди окружавших президента России лиц. Путин уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели 30 человек, в том числе его адъютант, с которым Путин работал весь день.

«У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провёл. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались», — рассказал президент.

Эрдоган поинтересовался, какой показатель антител был у Путина.

«Я не помню. Они по-разному там считают... Мне врачи сказали, что у меня высокий уровень. Титры высокие, и, несмотря на то что я с инфицированным человеком целый день провёл вместе, не заболел», — приводит его слова ТАСС.

Владимир Путин также рекомендовал Эрдогану при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться препаратом «Спутник V». 

«Я уже это сделал — Pfizer-BioNTech. Третью дозу», — рассказал Эрдоган.

«Тогда в следующий раз», — заметил российский лидер.

Напомним, 14 сентября Владимир Путин сообщил, что какое-то время будет соблюдать режим самоизоляции из-за выявленных в его окружении случаев коронавируса. 

Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин «абсолютно здоров» и его ПЦР-тест показал отрицательный результат.

«Это нормальная практика, когда человек контактный, он выжидает какое-то количество дней, какое-то время. Мы с вами знаем, что вакцина гарантированно защищает вас от тяжёлых случаев заболевания, но тем не менее заболеть возможно», — отмечал он.

Сам Путин в ходе совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» уточнил, что несколько человек заболели в его «самом близком окружении», у одного из них упали титры антител, он «поздновато ревакцинировался».

«Это естественный эксперимент, посмотрим, как реально сработает на практике «Спутник V». Надеюсь... что «Спутник V» реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19», — заявлял президент.

29 сентября Дмитрий Песков сообщил, что Путин фактически вышел с двухнедельной самоизоляции. 

Песков также рассказал о мерах противоэпидемической безопасности на очных переговорах Путина и Эрдогана, отметив, что таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, «принимаются все необходимые меры предосторожности».

Российский президент прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции весной. Первый укол он сделал 23 марта, второй — 14 апреля. Как сообщал Путин, у него был хороший иммунный ответ уже после первого компонента препарата и вторая прививка прошла без побочных явлений.

При этом изначально российский лидер не стал уточнять, какой из российских препаратов он выбрал. Глава государства высказал мнение, что каждый человек сам должен решить, какой вакциной прививаться. 

«В принципе, можно сделать любую из них, они находятся на уровне самых лучших мировых образцов. Я думаю, самые лучшие на сегодняшний день. Наши вакцины, уверенно это говорю, самые лучшие по всем основным трём показателям», — подчеркнул Владимир Путин. 

Президент неоднократно обращал внимание, что российские препараты не имеют серьёзных побочных эффектов и противопоказаний. 

Дмитрий Песков, комментируя в середине сентября самоизоляцию Путина, напомнил, что человек может заразиться коронавирусом даже при наличии вакцины, однако переноситься заболевание будет намного легче.

«Мы неоднократно говорили, что вакцина с очень высоким процентом защиты предохраняет вас от реанимации и смерти, но при этом вы можете поймать вирус и в лёгкой форме можете переболеть», — добавил пресс-секретарь.

Он также уточнил, что плановая вакцинация и ревакцинация от коронавируса в Кремле не проводится, но практически все, кто работает с президентом, вакцинированы.

В России на данный момент одобрены к применению пять вакцин от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

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