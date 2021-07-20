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Экспансия в Таджикистан обернется проблемами для русских. База будет в осаде
20 июля 2021, 00:50 • 86 • Политика
Эксперты назвали основную опасность для 201 базы России в Таджикистане из-за событий в Афганистане.
Посол России в Таджикистане заверил, что 201-ая военная база армии России под Душанбе в состоянии отразить любые агрессивные действия террористов из Афганистана.
написали авторы Telegram-канала Старше Эдды.
По мнению авторов канала, "в этом самая большая опасность талибов*, а не в переходе их войск через таджико-афганскую границу".
Напомним, после начала ухода американских войск из Афганистана исламские террористы захватили все погранзаставы на границе Афганистана и Таджикистана.
*"Талибан" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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