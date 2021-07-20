Экспансия в Таджикистан обернется проблемами для русских. База будет в осаде

Эксперты назвали основную опасность для 201 базы России в Таджикистане из-за событий в Афганистане.

Посол России в Таджикистане заверил, что 201-ая военная база армии России под Душанбе в состоянии отразить любые агрессивные действия террористов из Афганистана.

Весь вопрос в том, что никакие афганские террористы на 201 российскую базу в Таджикистане нападать скорее всего не будут. Если Талибан* начнет экспансию в Таджикистан, то он будет это делать, опираясь на внутренние ресурсы Таджикистана. И российская 201 база окажется в стране, охваченной гражданской войной

написали авторы Telegram-канала Старше Эдды.

По мнению авторов канала, "в этом самая большая опасность талибов*, а не в переходе их войск через таджико-афганскую границу".

Напомним, после начала ухода американских войск из Афганистана исламские террористы захватили все погранзаставы на границе Афганистана и Таджикистана.

*"Талибан" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.