Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоат...
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического ...
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого нево...
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
Главная / Война

Экспансия НАТО на Восток на грани провала

03 февраля 2022, 02:10  •  60 • Война
Условие полной международной изоляции России невыполнимо
В милитаристском угаре НАТО накачивает Украину оружием, способным превратить ВСУ в эффективную ударную силу. Англосаксы объявили о поставках Украине стрелкового оружия, боеприпасов, противотанковых средств. Еще больше оружия уже в пути – пообещала группа американских сенаторов во время визита в Киев в начале недели. На днях Зеленский выразил восхищение поддержкой Запада и объявил о планируемом увеличении ВСУ. Он уже дал указание о наборе в армию еще 100 тыс. рекрутов и формировании 20 новых бригад. Намечается расширение сотрудничества с Польшей, которая и без того вооружает Украину. Польша готовится также принять у себя поток украинских беженцев на случай начала боевых действий.
Правительство Великобритании намерено предоставить Киеву 88 млн. фунтов стерлингов (118 млн. долл.) для «преодоления энергетической зависимости от России». Европейские лидеры тянутся в Киев для встреч с Зеленским. Вслед за Борисом Джонсоном и Матеушем Моравецким в очередь встал премьер Дании Марк Рютте. И всё под предлогом переговоров «во избежание кровопролития с Москвой».
ВСУ на глазах начинает преображаться. Чем больше оружия у Киева, тем сильнее его желание взять реванш за проигрыш на Восточной Украине в 2014 году, тем больше его уверенность в успехе новой «антитеррористической операции». Однако, чтобы это случилось, требуется одно условие: нападение ВСУ на Донбасс должно произойти при полной международной изоляции России. Каждый человек в «свободном мире» должен знать, что Россия – нарушитель международного права и не смеет реагировать на наступление ВСУ на республики Донбасса. Иначе последует жесткая реакция всего «свободного мира». В этой части сценария всё готовится по классическим схемам.
Едва ли в НАТО знают древнюю китайскую поговорку «Если хочешь повесить собаку, дай ей плохое имя», но принцип демонизации противника усвоили хорошо. В прошлом любая агрессия натовского военного блока начиналась именно с этого. Западные СМИ превратили Слободана Милошевича в «мясника Белграда», Саддама Хусейна – в «отравителя мира», Муаммара Каддафи – в «кровавого палача нацменьшинств», Виктора Януковича – в предводителя уголовников. Теперь настала очередь России, и ей приписывают агрессивные намерения, хотя вина за все войны последних десятилетий лежит на Западе. От России добиваются, чтобы она отказалась от поддержки самопровозглашённых республик и дала возможность НАТО доиграть партию в свою пользу.
Однако с международной изоляцией России дело идет туго. Непросто доказать факты нарушения ею международного права в украинском кризисе, который углубляется из-за нежелания Киева выполнять решения «нормандской четвёрки», известные как «Минск-2». Этот саботаж поддерживается англосаксами; в антироссийский угар погружаются страны, где есть серьёзные электоральные проблемы: США, Великобритания, Франция.
Усилия союзников направлены на то, чтобы привлечь немцев, но у Германии своя политика. Высказав дежурные фразы по поводу «возможной агрессии РФ против Украины», правительство ФРГ отказалось от поставок Украине оружия. В Берлине считают, что это лишь усилит напряжённость и осложнит переговоры. При такой позиции сильнейшей европейской державы планы США собрать «коалицию доброй воли» эфемерны.
Не все просто и в украинской правящей верхушке. Прямолинейное давление Вашингтона на Киев и постоянные предупреждения о «нападении с Востока» вызывают у Зеленского и его окружения раздражение. В январе украинское руководство заявило, что сообщения СМИ о грядущей войне сеют панику среди населения и способствуют бегству капитала с Украины. Зеленский призвал СМИ прекратить нагнетать обстановку, заметив, что предпосылок для эскалации не наблюдается.
Киев начал уклоняться от некоторых операций информационной войны. На днях агентство CNN сообщило: «США видели признаки того, что Россия разместила запасы крови у границ Украины в рамках накопления медикаментов, войск и военной техники в районе, который, по словам официальных лиц США, может сигнализировать о планах вторжения, сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США». Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала это сообщение «не соответствующими действительности, элементом «информационно-психологической войны» с целью «посеять панику и страх».
Кредит доверия к России в мире остается большим, и многие государства стремятся к выяснению обстановки непосредственно в диалоге с Москвой. Лидеры ряда стран настроены на прямые переговоры с Москвой, но Вашингтон пытается этому воспрепятствовать. Так, США не хотели бы, чтобы в феврале Москву посетил президент Бразилии Жаир Болсонару. В администрации США заявили, что, если визит будет отменён, Путин окажется в международной изоляции и пойдёт на снижение напряженности. А если, мол, встреча двух президентов состоится, ситуация на российско-украинской границе ухудшится.
Журналистам стало также известно, что похожее давление оказывается на Аргентину. На текущей неделе президент этой страны Альберто Фернандес также собирается в Москву.
Встречи в Москве президента России с президентами Бразилии и Аргентины, по всей видимости, состоятся, но нагнетание обстановки вокруг «неизбежной» войны будет продолжаться. Пока весь пар не выйдет в свиток или Тайвань не станет провинцией КНР.
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


60
Источник
Похожие новости
02 февраля 2022, 18:35
Время для переговоров исчерпано
28 января 2022, 11:25
Пробуждение от иллюзий
29 января 2022, 11:55
Что делать с торговцами ушами от мёртвых ослов?
28 января 2022, 11:25
Чем занимаются биолаборатории США на Украине и в Грузии
27 января 2022, 01:00
От Эстонии до Азербайджана: о смысле многолетнего расширения НАТО на восток
26 января 2022, 11:35
Молдавия заинтересована в продолжении конфликта в Приднестровье
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2022, 14:25
Разгадан намёк США: Россия может купить Украину - цена названа
29 января 2022, 00:15
Дети мигрантов пинали маленькую девочку. Но защитить требуют их самих
28 января 2022, 22:30
Русские добровольцы едут спасать Донбасс
02 февраля 2022, 05:45
Партизаны движения «Вольный город Одесса» сожгли в Киеве авто лидера неонацистской группировки
28 января 2022, 13:45
Украинские олигархи готовятся бежать из страны
02 февраля 2022, 16:50
Военный самолёт США спешно покинул территорию Донбасса. Что случилось?
29 января 2022, 16:00
Заговор против Путина стал главной сенсацией недели
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.