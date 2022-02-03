Экспансия НАТО на Восток на грани провала

Условие полной международной изоляции России невыполнимо

В милитаристском угаре НАТО накачивает Украину оружием, способным превратить ВСУ в эффективную ударную силу. Англосаксы объявили о поставках Украине стрелкового оружия, боеприпасов, противотанковых средств. Еще больше оружия уже в пути – пообещала группа американских сенаторов во время визита в Киев в начале недели. На днях Зеленский выразил восхищение поддержкой Запада и объявил о планируемом увеличении ВСУ. Он уже дал указание о наборе в армию еще 100 тыс. рекрутов и формировании 20 новых бригад. Намечается расширение сотрудничества с Польшей, которая и без того вооружает Украину. Польша готовится также принять у себя поток украинских беженцев на случай начала боевых действий.

Правительство Великобритании намерено предоставить Киеву 88 млн. фунтов стерлингов (118 млн. долл.) для «преодоления энергетической зависимости от России». Европейские лидеры тянутся в Киев для встреч с Зеленским. Вслед за Борисом Джонсоном и Матеушем Моравецким в очередь встал премьер Дании Марк Рютте. И всё под предлогом переговоров «во избежание кровопролития с Москвой».

ВСУ на глазах начинает преображаться. Чем больше оружия у Киева, тем сильнее его желание взять реванш за проигрыш на Восточной Украине в 2014 году, тем больше его уверенность в успехе новой «антитеррористической операции». Однако, чтобы это случилось, требуется одно условие: нападение ВСУ на Донбасс должно произойти при полной международной изоляции России. Каждый человек в «свободном мире» должен знать, что Россия – нарушитель международного права и не смеет реагировать на наступление ВСУ на республики Донбасса. Иначе последует жесткая реакция всего «свободного мира». В этой части сценария всё готовится по классическим схемам.

Едва ли в НАТО знают древнюю китайскую поговорку «Если хочешь повесить собаку, дай ей плохое имя», но принцип демонизации противника усвоили хорошо. В прошлом любая агрессия натовского военного блока начиналась именно с этого. Западные СМИ превратили Слободана Милошевича в «мясника Белграда», Саддама Хусейна – в «отравителя мира», Муаммара Каддафи – в «кровавого палача нацменьшинств», Виктора Януковича – в предводителя уголовников. Теперь настала очередь России, и ей приписывают агрессивные намерения, хотя вина за все войны последних десятилетий лежит на Западе. От России добиваются, чтобы она отказалась от поддержки самопровозглашённых республик и дала возможность НАТО доиграть партию в свою пользу.

Однако с международной изоляцией России дело идет туго. Непросто доказать факты нарушения ею международного права в украинском кризисе, который углубляется из-за нежелания Киева выполнять решения «нормандской четвёрки», известные как «Минск-2». Этот саботаж поддерживается англосаксами; в антироссийский угар погружаются страны, где есть серьёзные электоральные проблемы: США, Великобритания, Франция.

Усилия союзников направлены на то, чтобы привлечь немцев, но у Германии своя политика. Высказав дежурные фразы по поводу «возможной агрессии РФ против Украины», правительство ФРГ отказалось от поставок Украине оружия. В Берлине считают, что это лишь усилит напряжённость и осложнит переговоры. При такой позиции сильнейшей европейской державы планы США собрать «коалицию доброй воли» эфемерны.

Не все просто и в украинской правящей верхушке. Прямолинейное давление Вашингтона на Киев и постоянные предупреждения о «нападении с Востока» вызывают у Зеленского и его окружения раздражение. В январе украинское руководство заявило, что сообщения СМИ о грядущей войне сеют панику среди населения и способствуют бегству капитала с Украины. Зеленский призвал СМИ прекратить нагнетать обстановку, заметив, что предпосылок для эскалации не наблюдается.

Киев начал уклоняться от некоторых операций информационной войны. На днях агентство CNN сообщило: «США видели признаки того, что Россия разместила запасы крови у границ Украины в рамках накопления медикаментов, войск и военной техники в районе, который, по словам официальных лиц США, может сигнализировать о планах вторжения, сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США». Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала это сообщение «не соответствующими действительности, элементом «информационно-психологической войны» с целью «посеять панику и страх».

Кредит доверия к России в мире остается большим, и многие государства стремятся к выяснению обстановки непосредственно в диалоге с Москвой. Лидеры ряда стран настроены на прямые переговоры с Москвой, но Вашингтон пытается этому воспрепятствовать. Так, США не хотели бы, чтобы в феврале Москву посетил президент Бразилии Жаир Болсонару. В администрации США заявили, что, если визит будет отменён, Путин окажется в международной изоляции и пойдёт на снижение напряженности. А если, мол, встреча двух президентов состоится, ситуация на российско-украинской границе ухудшится.

Журналистам стало также известно, что похожее давление оказывается на Аргентину. На текущей неделе президент этой страны Альберто Фернандес также собирается в Москву.