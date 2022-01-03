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Экс-замминистра обороны ФРГ описал сценарий войны с Россией, сродни атомной

03 января 2022, 01:00  •  128 • Политика
Бывший замминистра обороны ФРГ Вилли Виммер описал сценарий войны с Россией. По его словам, последствия этого противостояния сродни атомным ударам.
Противостояние между Россией и Западом может выйти на новый уровень из-за Украины. Об этом Виммер пишет в своей статье на сайте издания World Economy. По его словам, если украинская армия решит напасть на неподконтрольные территории Донбасса, то России не останется ничего иного, кроме как ввести свои войска.
В отличие от своих западных коллег, которые постоянно говорят про "русскую агрессию", Виммер считает реакцию России оправданной. Он отмечает, что ни одно государство в мире не будет сложа руки смотреть, как убивают его граждан.
Если Киев вынудит Москву действовать, то русские войска уже через сутки будут во Львове, считает бывший замминистра обороны. Ни один натовский танк не пересечёт границу с Украиной. Никто из стран альянса не окажет Киеву военную помощь. Вероятнее всего, ответом Запада будет новая волна санкций.
Если принять к сведению заявления президента США Байдена, то это тот сценарий, к которому он стремится. Ни один танк НАТО не появится в Киеве, но эмбарго НАТО против России "станет ядерным",
- пишет Виммер.
Президент России Владимир Путин ранее уже заявлял, что Москва не оставит в беде Донбасс. Она будет действовать решительно, если Украина двинется на Донецк и Луганск.

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