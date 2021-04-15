Экс-замглавы СБУ объявил о неожиданном компромате на Зеленского: "Кто хочет войти в историю?"

Бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный объявил о неожиданном компромате на президента Украины Владимира Зеленского. "Уважаемые политики, кто из вас хочет войти в историю?" - намекнул он.

В своём Telegram-канале Нескоромный заявил о том, что смог заполучить неожиданные данные, касающиеся нынешнего главы Украины.

"Новые друзья - это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация", - намекнул он.

По словам Нескоромного, обнаруженная информация касается гражданства украинского лидера. При этом он выразил уверенность в том, что после обнародования информации "должна незамедлительно начаться процедура импичмента". При этом экс-силовик подчеркнул, что готов предоставить документы заинтересованным "патриотическим политическим силам".

"Уважаемые политики, кто из вас хочет войти в историю?" - подытожил он.

Фото: Скриншот Telegram/Дмитро Нескоромний