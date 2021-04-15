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Экс-замглавы СБУ объявил о неожиданном компромате на Зеленского: "Кто хочет войти в историю?"
15 апреля 2021, 09:10 • 59 • Политика
Бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный объявил о неожиданном компромате на президента Украины Владимира Зеленского. "Уважаемые политики, кто из вас хочет войти в историю?" - намекнул он.
В своём Telegram-канале Нескоромный заявил о том, что смог заполучить неожиданные данные, касающиеся нынешнего главы Украины.
"Новые друзья - это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация", - намекнул он.
По словам Нескоромного, обнаруженная информация касается гражданства украинского лидера. При этом он выразил уверенность в том, что после обнародования информации "должна незамедлительно начаться процедура импичмента". При этом экс-силовик подчеркнул, что готов предоставить документы заинтересованным "патриотическим политическим силам".
"Уважаемые политики, кто из вас хочет войти в историю?" - подытожил он.
Фото: Скриншот Telegram/Дмитро Нескоромний
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