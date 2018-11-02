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Экс-замглавы миссии ОБСЕ объяснил, как можно свести на нет войну в Донбассе

02 ноября 2018, 04:09  •  49 • В мире
Стороны-подписанты минских соглашений должны реагировать на отчеты ОБСЕ и выполнять ранее заключенные договоренности.
Бывший заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг уверен, что жители Донбасса перестанут страдать после того, как стороны-подписанты минских соглашений будут выполнять взятые обязательства.
Он подчеркнул, что наблюдатели, отражающие ситуацию на юго-востоке Украины, перечисляют нарушения, однако действия должны быть от сторон конфликта. Чтобы разрешить ситуацию одного реагирования на нарушения недостаточно, отметил он.
Важно, указал Хуг, найти решение проблемы.
«Если бы те, кто подписал соглашения, реагировали, если бы они выполняли обещания, ситуация бы улучшилась и люди по обе стороны не страдали бы от этого постоянного безумия», - заявил Хуг в эфире телеканала NewsOne.

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