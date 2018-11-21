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Экс-заместитель Генсека ООН оценил заявление Украины о праве вето

21 ноября 2018, 19:09  •  99 • Украина
Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил заявление представителя делегации Украины при ООН, напомнившего о «необходимости» лишить членов Совета Безопасности всемирной организации возможности использовать право вето.
 
© Global Look Press
 

«В Уставе ООН написано, каким образом можно пересмотреть Устав ООН, в котором заложено вето. Его можно пересмотреть лишь на Генеральной конференции квалифицированным большинством голосов», — сказал Орджоникидзе.

По его словам, затем эта поправка должна быть ратифицирована всеми постоянными членами Совбеза.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT прокомментировал заявление представителя делегации Украины при ООН.

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