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Экс-участник команды КВН прокомментировал подачу Зеленским документов в ЦИК

25 января 2019, 23:24  •  111 • Украина
Бывший участник команды КВН Донецкого политехнического института Сергей Сивохо оценил подачу шоуменом Владимиром Зеленским документов в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах президента Украины, сообщает Newinform.
 
© Квартал-95 (2015)
 

«Я пока не понимаю, чем это всё закончится. Дело в том, что Вова, которого я давно знаю, — один из самых честных и порядочных людей. Естественно, он небезголовый человек, естественно, в его команде будут профессионалы», — заявил он.

Как отметил Сивохо, если честный человек возглавит страну, это будет хорошо для всех.

Со своей стороны, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что Зеленский нужен для того, чтобы оттянуть часть голосов у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«Он сможет к себе привлечь часть электората, тем более что он активно взялся за предвыборную кампанию», — сказал Безпалько.

К настоящему моменту ЦИК зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

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