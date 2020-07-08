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Экс-тренер сборной России по хоккею назвал глупостью акцию против расизма

08 июля 2020, 05:00  •  76 • Аналитика
© Фото : предоставлено пресс-службой ФХР
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался об акции поддержки движения Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Одним из знаков выражения солидарности в этом стало преклонение колена. В частности, перед началом игр чемпионата Англии футболисты команд вставали на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение").
"Эта акция — такая глупость. Вставать на колено перед человеком, который был пять раз судим, который держал под прицелом беременную женщину, который пораженный наркоман. Наверное, у людей крышу сносит. Особенно это заметно по тому, что эти ребята устроили в Америке, они и сами уже не понимают, что происходит. А будут ли игроки НХЛ вставать на колено — это их личное дело. Если хотят, то пускай встают. Я, например, не понимаю, когда мужчины встают на колено перед кем-либо, кроме любимой женщины, а потом еще и кому-то моют ноги. Не дай бог, если наши присоединятся к этому делу. Это будет вообще", — заявил Плющев в интервью Sport24.
"Наверное, найдутся и среди наших такие веселые ребята, которые так хотят понравиться неграм. Хотя там нравься или не нравься, а все равно когда-нибудь прилетит в тебя кирпичик. Люди-то неуправляемые. Я эту акцию не понимаю, но пускай они в своих странах сами разбираются. Главное, чтобы у нас в России не нашлось охотников, а то я уже слышал в одной передаче: "Нашей гвардии бы тоже на колено встать". Совсем уже крыша уехала? Чтобы гвардия или армия вставали перед кем-то на колени. Это уже просто надо быть отмороженными ребятами. Армия, которая встает на колени, никого не может защитить", — отметил специалист.
На днях большой резонанс вызвало решение шести гонщиков "Формулы-1", в числе которых был россиянин Даниил Квят, не преклонять колено перед стартом Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
"Квят не встал на колено, видимо, у него осталось что-то свое собственное внутри. В Америке еще и недвижимость защищали наши ребята, говорили: "Проходите мимо, мы — русские. Русские не разговаривают, русские стреляют!" И все прошли мимо очень мирно и тихо. Все эти политические игры связаны, видимо, только с одним — набрать побольше очков демократам, чтобы свалить Трампа. Но это их проблемы, кто там кого будет валить", — добавил он.
В поддержку Квята позже выступили экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, телекомментатор Дмитрий Губерниев и автогонщик Сергей Карякин, а автоспортивный эксперт Игорь Ермилин заявил, что вся ситуация с преклонением колена является показухой.

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