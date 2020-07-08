Экс-тренер сборной России по хоккею назвал глупостью акцию против расизма

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался об акции поддержки движения Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.

По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Одним из знаков выражения солидарности в этом стало преклонение колена. В частности, перед началом игр чемпионата Англии футболисты команд вставали на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение").

"Эта акция — такая глупость. Вставать на колено перед человеком, который был пять раз судим, который держал под прицелом беременную женщину, который пораженный наркоман. Наверное, у людей крышу сносит. Особенно это заметно по тому, что эти ребята устроили в Америке, они и сами уже не понимают, что происходит. А будут ли игроки НХЛ вставать на колено — это их личное дело. Если хотят, то пускай встают. Я, например, не понимаю, когда мужчины встают на колено перед кем-либо, кроме любимой женщины, а потом еще и кому-то моют ноги. Не дай бог, если наши присоединятся к этому делу. Это будет вообще", — заявил Плющев в интервью Sport24.

"Наверное, найдутся и среди наших такие веселые ребята, которые так хотят понравиться неграм. Хотя там нравься или не нравься, а все равно когда-нибудь прилетит в тебя кирпичик. Люди-то неуправляемые. Я эту акцию не понимаю, но пускай они в своих странах сами разбираются. Главное, чтобы у нас в России не нашлось охотников, а то я уже слышал в одной передаче: "Нашей гвардии бы тоже на колено встать". Совсем уже крыша уехала? Чтобы гвардия или армия вставали перед кем-то на колени. Это уже просто надо быть отмороженными ребятами. Армия, которая встает на колени, никого не может защитить", — отметил специалист.

На днях большой резонанс вызвало решение шести гонщиков "Формулы-1", в числе которых был россиянин Даниил Квят, не преклонять колено перед стартом Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.

"Квят не встал на колено, видимо, у него осталось что-то свое собственное внутри. В Америке еще и недвижимость защищали наши ребята, говорили: "Проходите мимо, мы — русские. Русские не разговаривают, русские стреляют!" И все прошли мимо очень мирно и тихо. Все эти политические игры связаны, видимо, только с одним — набрать побольше очков демократам, чтобы свалить Трампа. Но это их проблемы, кто там кого будет валить", — добавил он.