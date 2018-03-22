|
Экс-ставленник Обамы заявил, что Трамп боится Путина
22 марта 2018, 01:54 • 23 • Политика
Джон Бреннан, возглавлявший ЦРУ США во время правления президента Барака Обамы, заявил, что у русских есть компромат на Дональда Трампа.
Джон Бреннан, бывший глава ЦРУ, уволенный со своего поста по окончании президентской каденции Барака Обамы, напомнил о себе американской публике очередным скандальным заявлением о потенциальной связи между действующим главой США Дональдом Трампом и Россией. В эфире телеканала MSNBC экс-чиновник заявил, что, по его мнению, Трамп по какой-то причине испытывает страх перед российским лидером.
Поясняя свою позицию, он заявил, что причина этого страха - некие компрометирующие материалы, находящиеся в распоряжении российских спецслужб. Скорее всего, это материалы личного характера, могущие "усложнить жизнь" Трампа, если они будут обнародованы.
В любом случае, заявил Бреннан американским телезрителям, итог однозначен: их национальный лидер ведет себя "послушно" по отношению к Кремлю.
Подпишитесь на нас
23
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
15 марта 2018, 10:39
|
21 марта 2018, 16:09
|
16 марта 2018, 19:09
|
15 марта 2018, 19:39
|
20 марта 2018, 17:24
|
20 марта 2018, 04:24
|
15 марта 2018, 07:24