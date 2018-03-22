Экс-ставленник Обамы заявил, что Трамп боится Путина

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Джон Бреннан, возглавлявший ЦРУ США во время правления президента Барака Обамы, заявил, что у русских есть компромат на Дональда Трампа.

Джон Бреннан, бывший глава ЦРУ, уволенный со своего поста по окончании президентской каденции Барака Обамы, напомнил о себе американской публике очередным скандальным заявлением о потенциальной связи между действующим главой США Дональдом Трампом и Россией. В эфире телеканала MSNBC экс-чиновник заявил, что, по его мнению, Трамп по какой-то причине испытывает страх перед российским лидером.

"Я думаю, что он боится Путина", - сказал Бреннан.

Поясняя свою позицию, он заявил, что причина этого страха - некие компрометирующие материалы, находящиеся в распоряжении российских спецслужб. Скорее всего, это материалы личного характера, могущие "усложнить жизнь" Трампа, если они будут обнародованы.

В любом случае, заявил Бреннан американским телезрителям, итог однозначен: их национальный лидер ведет себя "послушно" по отношению к Кремлю.

"Тот факт, что Трамп послушно относится к Путину, не говорит ничего негативного о нем, но я думаю, что это все же говорит о том, что ему есть чего бояться, и это что-то очень серьезное", - суммировал свою позицию экс-глава ЦРУ.