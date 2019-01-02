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Экс-спикер Рады заявил об отсутствии на Украине стратегии создания экономики
02 января 2019, 22:09 • 92 • Украина
Бывший спикер Верховной рады Александр Мороз заявил, что на Украине в настоящий момент нет стратегии создания экономики.
Reuters
Как отметил Мороз в эфире телеканала NewsOne, у него вызывает сомнения отчёт государственной статистики о создании более чем 200 заводов на Украине.
«Я думаю, что это на бумаге. Какие 270 заводов? Пусть назовут. У нас нет производственно-финансовых планов. Их никто не ведёт. Мы говорим про планирование. Нет стратегии государства, стратегии создания экономики Украины. А без этого у государства нет перспектив», — сказал он.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал прогноз по росту экономики Украины в 2019 году.
В августе экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН говорил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.
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