Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков обвинил СБУ в провокации

На Украине экс-соратник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил о провокации СБУ.

Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков обвинил СБУ в срыве его мероприятия в Харькове.

Сегодня в Харькове мы с коллегами планировали представить нашу местную команду и провести пресс-конференцию. Однако мероприятие было сорвано Службой безопасности Украины...

- цитирует "РИА Новости" слова политика.

По данным Разумкова, в помещении, где планировалась пресс-конференция, было отключено электричество, а сторонников экс-спикера не пустили в здание.

"Также мне стало известно, что СБУ упорно просила харьковских журналистов не посещать нашу пресс-конференцию. Поэтому я благодарен всем журналистам, которые сегодня всё-таки пришли", - подчеркнул политик.

Разумков призвал власть Украины не тратить силы на борьбу с ним. "Мы хотим вернуть в Украину разумную политику, работающую в пользу государства и граждан", - добавил он.

Соратник президента Владимира Зеленского по партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков был отправлен в отставку с поста спикера Рады 7 октября 2021 года, напоминает "РИА Новости".