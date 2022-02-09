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Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков обвинил СБУ в провокации
09 февраля 2022, 23:15 • 39 • Политика
На Украине экс-соратник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил о провокации СБУ.
Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков обвинил СБУ в срыве его мероприятия в Харькове.
- цитирует "РИА Новости" слова политика.
По данным Разумкова, в помещении, где планировалась пресс-конференция, было отключено электричество, а сторонников экс-спикера не пустили в здание.
"Также мне стало известно, что СБУ упорно просила харьковских журналистов не посещать нашу пресс-конференцию. Поэтому я благодарен всем журналистам, которые сегодня всё-таки пришли", - подчеркнул политик.
Разумков призвал власть Украины не тратить силы на борьбу с ним. "Мы хотим вернуть в Украину разумную политику, работающую в пользу государства и граждан", - добавил он.
Соратник президента Владимира Зеленского по партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков был отправлен в отставку с поста спикера Рады 7 октября 2021 года, напоминает "РИА Новости".
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