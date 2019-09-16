Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин резко выступил против раздела Сирии на зоны влияния
Репрессии и международная агрессия: Впервые за 11 лет Евросоюз решил изменить пр...
Названа дата ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря
"Делает заявления, которым не суждено сбыться": В Крыму ответили на слова Зеленс...
Главная / Политика

Экс-спецагенты США рассказали о небывалом могуществе русской разведки при Обаме - Yahoo News

16 сентября 2019, 21:24  •  76 • Политика
Во времена президента США Барака Обамы российские разведчики смогли получить доступ к большому количеству конфиденциальных сведений ФБР, подорвав способность американских спецслужб отслеживать агентов России в стране. Об этом сообщило американское издание Yahoo News.
Журналисты побеседовали с полусотней нынешних и бывших сотрудников разведки и нацбезопасности США, заявивших о беспрецедентном воздействии разведки РФ во времена Обамы. По их данным, в конце 2011 года "русские шпионы" якобы добились "ошеломляющего" технического прорыва под дипломатическим прикрытием.
В результате Москва якобы могла перехватывать, взламывать и записывать коды для радиосвязи ФБР, утверждает издание. По утверждению его собеседников, все это нужно было России для того, чтобы избегать наблюдения разведки США.
Операция была частью масштабной кампании по установлению тайных коммуникаций спецслужб США по всей России, отмечает издание.
Ранее CNN сообщал, что США в 2017 году якобы тайно эвакуировали американского шпиона в правительстве России. Им якобы был дипломат Олег Смоленков, который работал и в администрации президента РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
16 сентября 2019, 18:09
МИД Украины хочет саботировать соглашения по Донбассу с согласия США - СМИ
16 сентября 2019, 18:09
Оскорбил Путина и пытается рассорить Церкви: "Не трус" Габуния готовит новую провокацию
16 сентября 2019, 09:39
Песков не исключил, что атаки на Saudi Aramco могут обсудить на встречах Путина в Анкаре
16 сентября 2019, 21:24
Названа дата ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря
16 сентября 2019, 21:24
Путин назначил нового посла России в Албании
16 сентября 2019, 16:09
МИД России осудил удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2019, 08:24
Записки Колорадского Таракана. Весь мир театр, и только Украина – цирк!
16 сентября 2019, 11:39
Лимитрофы, кормившиеся с транзита, могут вешаться (Ростислав Ищенко)
16 сентября 2019, 01:54
Свастики и "послание" Зеленскому: Украинские вандалы "отомстили" ...
16 сентября 2019, 11:24
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
16 сентября 2019, 01:54
"Достал паспорт - а он русский или венгерский": Жириновский описал "до...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 сентября 2019, 12:09
Придет "Генерал Мороз" - Украине "конец"? Экс-депутат Рады раскрыл правду из "Нафтогаза" о российском газе
15 сентября 2019, 22:39
"Либеральные ценности незыблемы": Глава Альфа-банка решил поспорить с Путиным
14 сентября 2019, 20:39
"Способна перевернуть с ног на голову боевые действия на море": NI восхитила стремительность русского "Шквала"
13 сентября 2019, 05:39
Почему все 15 разведок США надо разгонять: Баранец объяснил на примере "Буревестника"
09 сентября 2019, 23:39
Сгорела даже танковая броня: Украинскую военную колонну при попытке передислокации остановили взрывы
10 сентября 2019, 12:39
"Они вообще в каком мире живут?" Говоря о "живодерской пенсионной реформе" и 4-дневной неделе, Михеев не сдержался
14 сентября 2019, 04:24
"У "Газпрома" есть альтернатива": Стало известно, когда поток газа из России по OPAL будет ограничен
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.