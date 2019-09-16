|
Экс-спецагенты США рассказали о небывалом могуществе русской разведки при Обаме - Yahoo News
16 сентября 2019, 21:24 • 76 • Политика
Во времена президента США Барака Обамы российские разведчики смогли получить доступ к большому количеству конфиденциальных сведений ФБР, подорвав способность американских спецслужб отслеживать агентов России в стране. Об этом сообщило американское издание Yahoo News.
Журналисты побеседовали с полусотней нынешних и бывших сотрудников разведки и нацбезопасности США, заявивших о беспрецедентном воздействии разведки РФ во времена Обамы. По их данным, в конце 2011 года "русские шпионы" якобы добились "ошеломляющего" технического прорыва под дипломатическим прикрытием.
В результате Москва якобы могла перехватывать, взламывать и записывать коды для радиосвязи ФБР, утверждает издание. По утверждению его собеседников, все это нужно было России для того, чтобы избегать наблюдения разведки США.
Операция была частью масштабной кампании по установлению тайных коммуникаций спецслужб США по всей России, отмечает издание.
Ранее CNN сообщал, что США в 2017 году якобы тайно эвакуировали американского шпиона в правительстве России. Им якобы был дипломат Олег Смоленков, который работал и в администрации президента РФ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 сентября 2019, 12:09
|
15 сентября 2019, 22:39
|
14 сентября 2019, 20:39
|
13 сентября 2019, 05:39
|
09 сентября 2019, 23:39
|
10 сентября 2019, 12:39
|
14 сентября 2019, 04:24