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Экс-советница Трампа назвала главное преимущество Путина

26 октября 2021, 13:30  •  124 • Политика
Владимир Путин. Фото: President of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент России хочет объединить страну
Помощница бывшего президента США Дональда Трампа рассказала о его встрече с российским лидером Владимиром Путиным, прошедшей в 2018 году в Хельсинки. Фиона Хилл, которая в Белом доме как раз курировала вопросы, связанные с нашей страной, выделила главный фактор, повлиявший на политический успех президента РФ.
Чиновница обратила особое внимание на поведение Путина во время пресс-конференции по итогам саммита глав государств. По ее словам, Трамп был растерян и не знал, что ответить на вопрос журналистов о "вмешательстве" России в американские президентские выборы. Она отметила, что Владимир Владимирович правильно понял, в каком состоянии находится его коллега.
"Он упивался национальным и личным унижением, которое испытывал Трамп", – заявила Хилл. 
При этом советница бывшего хозяина Белого дома подчеркнула, что Путин не стал использовать сложившееся ситуацию в свою пользу, потому что прекрасно понимал, что любое неосторожное замечание может усугубить положение президента США и помешать ему выстраивать дальнейшие отношения с Россией. 
Главное преимущества Путина, по мнению Хилл, является стремление объединить страну. Кроме того, российский лидер стремится преодолеть те негативные явления, которые повлияли на распад СССР и Империи. Она подчеркнула, что Трамп не обладает такими качествами. 
Напомним, ранее американские эксперты обвинили действующего президента США Джо Байдена в капитуляции перед Россией. В частности, их не устроило успешное строительство газопровода "Северный поток-2".

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