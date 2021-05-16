Экс-советница Рейгана нашла понимание в России: "Настоящий крик души"

Обозреватель Царьграда Сергей Латышев отметил, что бывшая советница президента США Сюзанна Масси действительно искренне готова стать гражданкой России. По его мнению, ее призы к Путину "настоящий крик души". В Кремле же на просьбу Масси уже ответили, что для решения этого вопроса предусмотрен ряд бюрократических процедур.

Бывший советник президента США Сюзанна Масси объявила о желании стать гражданкой России. Она посетила Москву с визитом, побывала на параде в Москве и пообщалась с журналистами. В беседе экс-советница Рональда Рейгана, отлично говорящая по-русски, заявила, что для нее будет честью получить паспорт России.

Экономист Михаил Хазин на это желание в своем телеграм-канале не преминул отметить: "Ну прямо чудеса". В Кремле на просьбу Сюзанны Масси указали, что на сей счет предусмотрены определённые бюрократические процедуры.

Однако само желание американки, полюбившей нашу страну и желающей получить гражданство России, нашло понимание у нас в стране.

Как отметил обозреватель Царьграда Сергей Латышев, само намерение подкупает своей искренностью.

"Поэтому перед нами настоящий крик души, стремление, когда всё мирское уходит на задний план, стать частью чего-то более высокого, сложного, родного и прекрасного. Речь идёт, безусловно, об очень смелом шаге", - отметил он.

При этом, полагает журналист, не все американцы с пониманием отнесутся к этому изъявлению экс-советницы Рейгана.

"Многие американцы, сознание которых отравлено масштабной антироссийской пропагандой, и чей нынешний президент называет Путина «убийцей», этого желания Масси не одобрят. Мало того, осудят", - отмечает он.

Однако маховик запущен, и у такого желания, очевидно, есть и причины, подтолкнувшие Масси просить Владимира Путина позволить ей стать гражданкой нашей страны.

"Во-первых, это протест против безумной политики США, прежде всего, в отношении России, снова ставшей для Вашингтона «империей зла», и на которую у неё нет теперь возможности повлиять. Во-вторых, это протест против умаления в США при Байдене и Ко, со стороны глобалистского истеблишмента и мейнстримных СМИ традиции, консервативных ценностей и свободы, которой так гордилась Америка, но которую всё больше американцев находят теперь в России", - полагает Латышев.