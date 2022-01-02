Экс-советник Ющенко назвал единственную причину отсутствия Украины в составе НАТО

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Ющенко Валерий Ивасюк назвал единственную причину отсутствия Украины в составе НАТО. По его мнению, скорее НАТО прекратит своё существование, чем Украину возьмут в альянс.

По словам Ивасюка, его страна никогда не вступит в НАТО, "пока будет существовать Россия в той формуле, формате, в котором существует она сейчас".

"Скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украина будет членом альянса", - подчеркнул он в эфире украинского телеканала.

Россия, напомним, требует нерасширения НАТО на восток, причём позиция должна быть подтверждена юридически. Кроме того, альянс должен отказаться от военных баз на постсоветском пространстве. Ранее Лавров уже опасался, что США и НАТО постараются заболтать переговоры и увести их в сторону. Мол, в этом наши оппоненты - профессионалы. В интервью РИА Новости Сергей Лавров обещал, что шансов сделать это Россия не даст:

Отмечу: "замотать" наши инициативы в бесконечных дискуссиях мы не дадим.

Досье

Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.

Подробно о требованиях русских мы рассказываем в расширенном материале.