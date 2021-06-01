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Экс-советник Трампа не исключает госпереворота в США
01 июня 2021, 15:15 • 162 • Политика
Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Майкл Флинн не исключает госпереворота в США по сценарию Мьянмы.
Об этом он заявил, выступая на конференции QAnon в Техасе. Один из зрителей поинтересовался, по каким причинам госпереворот, который произошёл в Мьянме в феврале, не может произойти в США.
Как сообщает Катехон со ссылкой на The Insider, многие сторонники движения QAnon поддерживают госпереворот в Мьянме и считают, что его нужно осуществить и в США.
QAnon - это распространённая в США теория заговора, согласно которой Америкой правит могущественная клика сатанистов-педофилов, многие из которых являются членами Демократической партии. Наибольшую популярность данная теория получила во времена президентства Дональда Трампа.
Майкл Флинн - генерал-лейтенант армии США в отставке, бывший директор Разведывательного управления Минобороны и бывший советник президента по нацбезопасности.
Военный переворот в Мьянме произошёл в феврале этого года. Армия задержала президента Вин Мьина и ряд высокопоставленных лиц, после чего передала всю полноту власти главнокомандующему ВС генералу Мин Аун Хлайну.
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