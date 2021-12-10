Экс-советник Обамы проговорился в разговоре о Горбачёве и НАТО: "Это ерунда"

Майкл Макфол, некогда живший в России в качестве посла США, бывший специальный помощник президента Барака Обамы по вопросам национальной безопасности, так называемый архитектор "политики перезагрузки" с Россией, политолог, проговорился в разговоре о Горбачёве и НАТО. "Это ерунда", - произнёс он вполне серьёзно, хотя несколькими минутами раньше ещё смеялся.

Макфол дал интервью "Эху Москвы". Авторы Telegram-канала "Ватфор | Автострадный think tank" внимательно вслушались и подметили интересные нюансы.

Ведущий озвучил легенду о некой договорённости Михаила Горбачёва с США. Якобы Вашингтон в устной форме пообещал не расширять НАТО на восток. В ответ на это Макфол засмеялся и отметил, что в эфире очень уместно прозвучало слово "легенда". По мнению политолога, говорить тут не о чем. Устная договорённость, мол, силы никакой не имеет.

Беседа шла дальше. Через несколько минут Макфол уже совершенно серьёзно напомнил, что НАТО - это оборонный союз.

"Он не будет ни на кого нападать. Я говорю вам, у НАТО нет целей атаковать Россию. Это ерунда!" - попытался убедить он ведущего и слушателей.

Ранее президент России озвучил неприглядную правду о Североатлантическом альянсе и рассказал о последствиях, к которым ведёт его политика. "НАТО - военный блок", - напомнил Владимир Путин.