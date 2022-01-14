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Экс-советник Кеннеди назвал одного из самых умных политиков в мире

14 января 2022, 08:50  •  52 • Политика
Бывший советник экс-президента США Джона Кеннеди, политолог Харальд Мальмгрем назвал одного из самых умных политиков в мире, на его взгляд.
По мнению эксперта, таковым человеком является президент России Владимир Путин. О главе нашей страны политолог высказался как о человеке, "который был более умён, чем большинство политиков", которых он встречал в Вашингтоне и других столицах по всему миру.
В статье для британского портала Unherd он отметил, что впервые встретился с Путиным в 1992 году на бизнес-форуме в Санкт-Петербурге. Он также добавил, что Владимир Путин стал президентом России в наиболее подходящее время - тогда страна нуждалась в сильном лидере, поэтому он и занял этот пост.

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