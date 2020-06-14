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Экс-советник Ельцина назвал четыре ключевые ошибки первого президента России
14 июня 2020, 02:00 • 68 • Политика
Экс-советник Бориса Ельцина политолог Сергей Станкевич назвал четыре ключевые ошибки первого президента России. Среди них - безуспешные попытки вывести страну из конституционного кризиса в 1993 году и начало чеченской войны. Кроме того, главе государства, безусловно, не стоило идти на второй срок, подчеркнул он.
Экс-советник бывшего лидера РФ Бориса Ельцина политолог Сергей Станкевич назвал четыре основные ошибки первого российского президента, передаёт издание Nation News.
Во-первых, Ельцину и его администрации так и не удалось вывести страну из конституционного кризиса в 1993 году, отметил Станкевич во время пресс-конференции, которую организовала медиагруппа "Патриот".
Второй ключевой ошибкой первого российского президента он назвал начало чеченской войны. Третьей - приватизацию ключевых экономических отраслей.
Кроме того, Ельцин поступил неправильно, решив идти на новый президентский срок в 1995 году, добавил политолог.
Также он заявил о существовании трёх империй в России, которые сменяли друг друга, - московской, романовской и советской. В настоящее время, по его-мнению, установилась четвёртая, которая полностью соответствует современным запросам.
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