Экс-советник Ельцина назвал четыре ключевые ошибки первого президента России

Экс-советник бывшего лидера РФ Бориса Ельцина политолог Сергей Станкевич назвал четыре основные ошибки первого российского президента, передаёт издание Nation News.

Во-первых, Ельцину и его администрации так и не удалось вывести страну из конституционного кризиса в 1993 году, отметил Станкевич во время пресс-конференции, которую организовала медиагруппа "Патриот".

Второй ключевой ошибкой первого российского президента он назвал начало чеченской войны. Третьей - приватизацию ключевых экономических отраслей.

Кроме того, Ельцин поступил неправильно, решив идти на новый президентский срок в 1995 году, добавил политолог.

Также он заявил о существовании трёх империй в России, которые сменяли друг друга, - московской, романовской и советской. В настоящее время, по его-мнению, установилась четвёртая, которая полностью соответствует современным запросам.