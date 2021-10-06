Экс-сотрудница Facebook разоблачила соцсеть - Цукербергу пришлось оправдываться. Вышло неловко

Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось оправдываться после скандального разоблачения от бывшего менеджера по продуктам Фрэнсис Хауген. Та заявила, что соцсеть вредит детям. Цукерберг назвал ложными обвинения в том, что у компании в приоритете деньги, а не безопасность.

Напомним, ранее бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген разоблачила соцсеть и сделала несколько заявлений, вызвавших широкий общественный резонанс. В частности, среди утверждений экс-менеджера компании есть и заявление о том, что соцсеть не удаляет информацию, которая приводит к разжиганию ненависти. Кроме того, соцсеть также наносит вред детям.

В результате за все разоблачения пришлось оправдываться главе Facebook Марку Цукербергу. Он ожидаемо опроверг все заявления Хауген, отметив, что в корпорации, мол, "глубоко заботятся о таких вопросах, как безопасность, благополучие и психическое здоровье".

Впрочем, учитывая, что ранее эксперты не раз обращали внимание на странную избирательность "вредного" контента Facebook, заявление с оправданиями Цукерберга выглядят несколько неловко.

"Если бы мы не заботились о борьбе с вредным контентом, то почему мы наняли гораздо больше людей, занимающихся этим, чем любая другая компания в нашем пространстве?" - задаётся вопросом глава Facebook.

Однако, как показала практика Роскомнадзора, даже такого количества народа, каким хвастается Цукерберг, не хватает для того, чтобы вычищать соцсеть от запрещённого контента (имеется в виду запрещённый в России контент). Ранее регулятор выставил требование к корпорации по удалению запрещённой в нашей стране информации, дело дошло до суда. В общей сложности компания Facebook была оштрафована на несколько десятков миллионов рублей.

Любопытный факт, который подметили интернет-пользователи: разоблачение соцсети от её бывшей сотрудницы совпало с глобальным сбоем работы Facebook, Instagram, WhatsApp. Проблема с подключением сохранялась около шесть часов.