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Экс-сотрудница Facebook разоблачила соцсеть - Цукербергу пришлось оправдываться. Вышло неловко

06 октября 2021, 07:00  •  30 • Политика
Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось оправдываться после скандального разоблачения от бывшего менеджера по продуктам Фрэнсис Хауген. Та заявила, что соцсеть вредит детям. Цукерберг назвал ложными обвинения в том, что у компании в приоритете деньги, а не безопасность.
Напомним, ранее бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген разоблачила соцсеть и сделала несколько заявлений, вызвавших широкий общественный резонанс. В частности, среди утверждений экс-менеджера компании есть и заявление о том, что соцсеть не удаляет информацию, которая приводит к разжиганию ненависти. Кроме того, соцсеть также наносит вред детям.
В результате за все разоблачения пришлось оправдываться главе Facebook Марку Цукербергу. Он ожидаемо опроверг все заявления Хауген, отметив, что в корпорации, мол, "глубоко заботятся о таких вопросах, как безопасность, благополучие и психическое здоровье".
Впрочем, учитывая, что ранее эксперты не раз обращали внимание на странную избирательность "вредного" контента Facebook, заявление с оправданиями Цукерберга выглядят несколько неловко.
"Если бы мы не заботились о борьбе с вредным контентом, то почему мы наняли гораздо больше людей, занимающихся этим, чем любая другая компания в нашем пространстве?" - задаётся вопросом глава Facebook.
Однако, как показала практика Роскомнадзора, даже такого количества народа, каким хвастается Цукерберг, не хватает для того, чтобы вычищать соцсеть от запрещённого контента (имеется в виду запрещённый в России контент). Ранее регулятор выставил требование к корпорации по удалению запрещённой в нашей стране информации, дело дошло до суда. В общей сложности компания Facebook была оштрафована на несколько десятков миллионов рублей.
Любопытный факт, который подметили интернет-пользователи: разоблачение соцсети от её бывшей сотрудницы совпало с глобальным сбоем работы Facebook, Instagram, WhatsApp. Проблема с подключением сохранялась около шесть часов.

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