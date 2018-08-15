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Экс-сотрудница Белого дома ответит в суде за свою книгу о Трампе

15 августа 2018, 08:24  •  62 • В мире
Штаб президента США Дональда Трампа подал иск в суд на бывшую сотрудницу Белого дома за нарушение соглашения о соблюдении конфиденциальности.
Только недавно экс-сотрудница Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман заявила о выходе своего бестселлера по мотивам работы в администрации президента США, как уже на нее подали в суд. Сообщается, что представители президента США Дональда Трампа инициировали судебное разбирательство, обвинив ее в нарушении договора о неразглашении конфиденциальной информации.
По данным телеканала ABC, бывшую сотрудницу обвиняют в нарушении договора о неразглашении, который она подписала в 2016 году.
- Президент Трамп хорошо известен тем, что на протяжении десятилетий дает людям возможность преуспеть в карьере и жизни, но нарушение есть нарушение, - говорится в заявлении.
Напомним, что Омаросу со скандалом уволили из Белого дома. А на этой неделе вышла ее книга, в которой она нелестно отзывается о Трампе. Бывшая сотрудница Белого дома обвиняет его в расизме и шовинизме.

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