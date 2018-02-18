Экс-сотрудник ЦРУ: США 81 раз оказывали влияние на выборы в других странах

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Одним из этих случаев вмешательства New York Times назвало влияние на выборы 1996 года, когда США помогли Ельцину победить опасного Зюганова от КПРФ.

Центральное разведывательное управление США оказывало влияние на выборы в других странах с самого момента своего образования. Об этом пишет газета New York Times по словам бывших сотрудников управления, а также и американских экспертов.

"Если вы спросите сотрудника разведки, нарушили русские правила или сделали что-то необычное, ответ — нет. Вовсе нет", — заявил газете Стивен Холл, ушедший в отставку в 2015 году по окончании 30-летней службы в ЦРУ.

По его словам, США исторически вели операции по вмешательству в выборы. Более того, отставник выразил надежду, что Белый дом будет продолжать делать это.

"Мы занимались этим с тех пор, как в 1947 году было основано ЦРУ. Мы использовали постеры, памфлеты и баннеры, рекламно-информационные материалы и так далее. Мы размещали лживую информацию в зарубежных газетах", — заявил другой отставник, Лок Джонсон, расследовавший деятельность ЦРУ в сенате в 1970-х.

Благодаря ЦРУ США свергли лидеров Ирана и Гватемалы в 50-х, поддержали перевороты в ряде других стран в 1960-х, организовали убийства по политическим мотивам и приход к власти антикоммунистических правительств Латинской Америки, Африки и Азии.

В общей сложности США влияли на выборы в других странах 81 раз, подчеркивает издание. В том числе Белый дом оказал влияние на российские выборы 1996 года, опасаясь победы лидера КПРФ Геннадия Зюганова над Ельциным.