Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги недели. Ядерная доктрина США хорошая, а русские — плохие
США рвут Сирию на куски, выдавив Россию
Идеологическая работа: как симпатия к Бандере мешает трудоустройству украинцев з...
Посол России пообещал поддержку Москвы в случае нападения Ирана на Израиль
Главная / Политика

Экс-сотрудник ЦРУ: США 81 раз оказывали влияние на выборы в других странах

18 февраля 2018, 15:54  •  151 • Политика
Одним из этих случаев вмешательства New York Times назвало влияние на выборы 1996 года, когда США помогли Ельцину победить опасного Зюганова от КПРФ.
Центральное разведывательное управление США оказывало влияние на выборы в других странах с самого момента своего образования. Об этом пишет газета New York Times по словам бывших сотрудников управления, а также и американских экспертов.
"Если вы спросите сотрудника разведки, нарушили русские правила или сделали что-то необычное, ответ — нет. Вовсе нет", — заявил газете Стивен Холл, ушедший в отставку в 2015 году по окончании 30-летней службы в ЦРУ.
По его словам, США исторически вели операции по вмешательству в выборы. Более того, отставник выразил надежду, что Белый дом будет продолжать делать это.
"Мы занимались этим с тех пор, как в 1947 году было основано ЦРУ. Мы использовали постеры, памфлеты и баннеры, рекламно-информационные материалы и так далее. Мы размещали лживую информацию в зарубежных газетах", — заявил другой отставник, Лок Джонсон, расследовавший деятельность ЦРУ в сенате в 1970-х.
Благодаря ЦРУ США свергли лидеров Ирана и Гватемалы в 50-х, поддержали перевороты в ряде других стран в 1960-х, организовали убийства по политическим мотивам и приход к власти антикоммунистических правительств Латинской Америки, Африки и Азии.
В общей сложности США влияли на выборы в других странах 81 раз, подчеркивает издание. В том числе Белый дом оказал влияние на российские выборы 1996 года, опасаясь победы лидера КПРФ Геннадия Зюганова над Ельциным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

151
Источник
Похожие новости
18 февраля 2018, 09:24
Захарова поймала Тимошенко на двойных стандартах и откровенном вранье
18 февраля 2018, 12:39
Глава Нацразведки США голословно обвинил Россию в игнорировании "фактов вмешательства"
18 февраля 2018, 09:24
Американские политики решили свалить "русское вмешательство" на Обаму

18 февраля 2018, 00:54
Месяц до выборов: президентская избирательная кампания выходит на финишную прямую
18 февраля 2018, 00:54
Лавров: Запад плывет против течения истории
17 февраля 2018, 23:39
Живая река русской Украины
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 февраля 2018, 00:39
Лавров раскрыл всю правду о слезах экс-помощника госсекретаря США Виктории Нуланд
15 февраля 2018, 22:54
Поляка, оскорбившего миллионы русских, впятером выводили из студии
14 февраля 2018, 01:24
Евросоюз профинансирует автономизацию Донбасса от Украины
12 февраля 2018, 00:39
Особенности украинской национальной картографии
15 февраля 2018, 22:54
Максимальное приближение: ВВС Украины устроили истерику в соцсетях из-за самолетов России
14 февраля 2018, 14:09
Эксперт объяснил, почему Порошенко стал инициатором телефонного разговора с Путиным
16 февраля 2018, 00:40
Кровавый Киев сошёл с ума
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.