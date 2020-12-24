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Экс-сотрудник ЦРУ: Русские нащупали стратегические "переключатели" в США

24 декабря 2020, 15:10  •  116 • Политика
Экс-сотрудник ЦРУ Милт Бирден в The National Interest высказался за сдерживание США в ответ на кибератаки России. По мнению учёного, русские якобы нащупали стратегические "переключатели" в США. Теперь он требует от избранного американского президента Джо Байдена гарантии взаимного уничтожения, как это было во времена холодной войны.
Недавняя массовая кибератака на американские ведомства и министерства приписывается в США "хакерам, работающим на российские власти". Москва, напомним, эти домыслы категорически опровергает.
Экс-сотрудник ЦРУ, заслуженный научный сотрудник Центра национальных интересов, не являющийся резидентом, Милт Бирден в своей статье для The National Interest считает, что русские якобы нащупали стратегические "переключатели" в США, но, мол, "похоже, ограничиваются сбором разведданных".
В то же время учёный допустил возможность перехода России в режим атаки, для чего достаточно будет задействовать всего несколько переключателей.
"Для перехода из режима "сбора разведданных" в "режим атаки" потребуется всего лишь несколько переключателей, что-то вроде бомбардировщиков дальнего действия, переходящих с мирной орбиты в режим атаки, - отметил автор публикации - Вот где мы находимся сейчас".
По мнению экс-сотрудника ЦРУ, США нужно ответить на "кибератаку русских" сдерживанием, схожим с тем, что было во времена холодной войны с СССР, когда началась гонка ядерных вооружений между державами.
"Русский взлом - это не военный акт", - уверен Бирден, тут же добавляя: - По крайней мере, пока".
Вместо резкой контратаки эксперт потребовал от администрация избранного президента США Джо Байдена утвердить версию "гарантированного взаимного уничтожения" XXI века. Американской разведке посоветовали расширить своё присутствие "в стратегическом киберпространстве России, Китая, Ирана и Северной Кореи".
"Русские поймут, что мы нажали на их стратегические переключатели и что взаимно гарантированное разрушение в киберпространстве достигнуто", - к таким выводам приходит автор публикации, считая, что "это понимание произведет определённый успокаивающий эффект".
В том случае, если речь идёт о "более мелких злоумышленниках, склоненных к киберозорству", эксперт советует Вашингтону "незамедлительно нанести "демонстрационный удар" - напоминание о том, что мы можем выключить им воду и свет по своему желанию".

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