Экс-сотрудник СБУ: Водная блокада Крыма готовилась задолго до майдана

"В бытность моей работы на Украине Штаб антитеррористического центра аккумулировал информацию со всех силовых структур. В том числе ежесуточно туда поступали разведывательные сводки от всех разведслужб Украины. В том числе от Службы внешней разведки Украины. И в каждой сводке, которая поступала в Штаб АТЦ, СВР Украины давала информацию о состоянии водных ресурсов в Крыму". Об этом рассказал экс-сотрудник СБУ, живущий сейчас в Москве, Василий Прозоров. Таким образом, выходит, что водная блокада Крыма подготавливалась задолго не только до госпереворота 2014 года, но и вообще задолго до майдана.

Крымские водохранилища украинская Служба внешней разведки постоянно отслеживала. Как заявил Прозоров, корни водных бед Крыма ещё оттуда, с тех времён.

"Украина уже тогда, возможно, вынашивала такой план и рассматривала варианты его исполнения", - подтвердил Прозоров.

"По сути, водная проблема на Украине с самого начала была поставлена на карандаш", заметил по этому поводу крымский политолог Владимир Джаралла. Украина вообще демонстрирует иногда стратегическое мышление. До 2014 года стратегия на Украине отстутствовала - и вдруг в 2014 стратегия стала чувствоваться.

"Из сводок, которые приходили в штаб АТЦ, наиболее полными и информативными были из разведки пограничников. В СБУ, особенно в среднем звене, были те, кто умел создавать и реализовывать оперативные комбинации. После майдана в СБУ появился социальный лифт: капитаны выросли до полковников. Они могли выйти на уровень разработки стратегических операций, на уровень межгосударственных отношений. А что после майдана СБУ потеряла все моральные ограничения, это уже ни для кого ни секрет", - добавил Прозоров.