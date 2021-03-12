Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов пит...
Главная / Политика

Экс-сотрудник СБУ: Водная блокада Крыма готовилась задолго до майдана

12 марта 2021, 17:35  •  50 • Политика
"В бытность моей работы на Украине Штаб антитеррористического центра аккумулировал информацию со всех силовых структур. В том числе ежесуточно туда поступали разведывательные сводки от всех разведслужб Украины. В том числе от Службы внешней разведки Украины. И в каждой сводке, которая поступала в Штаб АТЦ, СВР Украины давала информацию о состоянии водных ресурсов в Крыму". Об этом рассказал экс-сотрудник СБУ, живущий сейчас в Москве, Василий Прозоров. Таким образом, выходит, что водная блокада Крыма подготавливалась задолго не только до госпереворота 2014 года, но и вообще задолго до майдана.
Крымские водохранилища украинская Служба внешней разведки постоянно отслеживала. Как заявил Прозоров, корни водных бед Крыма ещё оттуда, с тех времён.
"Украина уже тогда, возможно, вынашивала такой план и рассматривала варианты его исполнения", - подтвердил Прозоров.
"По сути, водная проблема на Украине с самого начала была поставлена на карандаш", заметил по этому поводу крымский политолог Владимир Джаралла. Украина вообще демонстрирует иногда стратегическое мышление. До 2014 года стратегия на Украине отстутствовала - и вдруг в 2014 стратегия стала чувствоваться.
"Из сводок, которые приходили в штаб АТЦ, наиболее полными и информативными были из разведки пограничников. В СБУ, особенно в среднем звене, были те, кто умел создавать и реализовывать оперативные комбинации. После майдана в СБУ появился социальный лифт: капитаны выросли до полковников. Они могли выйти на уровень разработки стратегических операций, на уровень межгосударственных отношений. А что после майдана СБУ потеряла все моральные ограничения, это уже ни для кого ни секрет", - добавил Прозоров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
12 марта 2021, 04:45
"Честно признались": Герман Греф возглавил "бунт банкиров"
12 марта 2021, 10:15
"Нормандский формат" не при делах: Азаров назвал главного игрока в донбасской войне
12 марта 2021, 02:55
"Провокация в Крыму отвлечёт от удара по Донбассу": Баранец раскрыл манёвры Киева
12 марта 2021, 13:55
"Скажу кратко". Захарова одёрнула Минобороны Германии
12 марта 2021, 10:15
Трёх киевских "китов" разгадали в Крыму: Украинцы в опасности
12 марта 2021, 10:15
Сайт Кремля подвергся невозможным для России DDoS-атакам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2021, 07:25
Депутат Верховной рады обещал Зеленскому смерть: "Ты, предавший народ Украины, кончишь так же!"
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
10 марта 2021, 20:40
Министр решился "по-свойски" поговорить с Путиным: "Нас могут опрокинуть"
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться будут гробы и инвалиды
10 марта 2021, 05:05
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
09 марта 2021, 15:20
Даже ОБСЕ прозрела: Киев поймали на подготовке к большой войне. Ждать у Крыма?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.