Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров разоблачил "особый полк" патрульной полиции "Киев". По его словам, подразделение состоит из боевиков, которые имеют богатую криминальную историю.

Центр расследований Василия Прозорова в новом видео раскрыл информацию о полке патрульной полиции особого назначения "Киев". Он был сформирован ещё в октябре 2015 году из различных добровольческих батальонов, вроде "Киев - 1", "Киев - 2", "Золотые ворота" и "Сич". Все эти добробаты к тому времени успели себя запятнать сомнительными действиями как в Донбассе, так и в других регионах Украины.

Они занимались рейдерскими захватами, крышеванием грузоперевозок, разгонами участников акций протестов, а также "прославились" жестоким отношением к местным жителям.

Отметим, что украинские власти после госпереворота 2014 года начали активно поддерживать националистов. Радикалам разрешалось воевать в Донбассе в составе собственных независимых подразделений. Суды и полиция закрывали глаза на их преступления. А украинских националистов, сотрудничавших с фашистской Германией и устраивающих этнические чистки на западе Украины, официально возвели в ранг национальных героев.