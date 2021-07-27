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Экс-сотрудник СБУ намерен раскрыть жестокие тайны Киева в ЕСПЧ

27 июля 2021, 07:00  •  323 • Политика
Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил о намерении раскрыть жестокие тайны Киева в рамках иска России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
В частности, Прозоров уточнил, что готов дать свои показания.
"Разумеется, при соблюдении некоторых требований безопасности", - сказал он в комментарии "РИА Новости".
Василий Прозоров служил в Службе безопасности Украины (СБУ) с 1999 по 2018 год. В мае 2014 года Прозоров работал в центральном аппарате, в штабе антитеррористического центра СБУ.

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