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Экс-сотрудник Госдепа попал под арест из-за нападения на Капитолий
06 марта 2021, 00:15 • 46 • В мире
Бывший сотрудник американского Госдепартамента был арестован ФБР. Его обвиняют в нападении на силовиков.
В США продолжаются разбирательства в связи со штурмом 6 января. По информации телеканал АВС, был арестован бывший сотрудник Госдепа США. Речь идет о Федерико Кляйне.
42-летнего мужчину задержали в Вирджинии и обвинили в нападении на правоохранителей 6 января. По версии ФБР, бывший сотрудник Госдепа во время беспорядков атаковал сотрудников федеральных правоохранительных органов.
Напомним, что после масштабной акции в честь Дональда Трампа некоторые его сторонники ворвались в здание конгресса США. Из-за этого проходившее голосование по утверждению результатов выборов было сорвано.
Через несколько часов оно возобновилось. По итогам "штурма" Капитолия чиновники даже вынесли импичмент Трампу, но эта попытка провалилась.
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