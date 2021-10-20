Экс-соратница Зеленского обвинила "слуг народа" в "подыгрывании Москве": "Нас ставят на колени!"

Бывшая соратница президента Украины Владимира Зеленского Людмила Буймистер, накануне исключённая из президентской партии "Слуга народа", обвинила бывших коллег в "подыгрывании Москве". "Нас ставят на колени", - заявила она.

По словам депутата, Украину, которая находится в условиях энергетического кризиса, "ведут" к прямому контракту на поставки газа с "Газпромом", что ставит страну "на колени". Она отметила, что и исключили её из партии из-за того, что она стала говорить о прямом контракте с "Газпромом".

"Это что - подыгрывание Москве?", - заявила она, отметив, что окружение Зеленского боится, что она сможет "убедить президента, что не все делается правильно".

По мнению Буймистер, подписание прямого контракта между Украиной и "Газпромом" приведёт к тому, что её страна якобы останется в нынешнем экономическом и политическом состоянии без "своих территорий" и интеграции в Евросоюз.