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Экс-соратница Зеленского обвинила "слуг народа" в "подыгрывании Москве": "Нас ставят на колени!"

20 октября 2021, 09:20  •  90 • Политика
Бывшая соратница президента Украины Владимира Зеленского Людмила Буймистер, накануне исключённая из президентской партии "Слуга народа", обвинила бывших коллег в "подыгрывании Москве". "Нас ставят на колени", - заявила она.
По словам депутата, Украину, которая находится в условиях энергетического кризиса, "ведут" к прямому контракту на поставки газа с "Газпромом", что ставит страну "на колени". Она отметила, что и исключили её из партии из-за того, что она стала говорить о прямом контракте с "Газпромом".
"Это что - подыгрывание Москве?", - заявила она, отметив, что окружение Зеленского боится, что она сможет "убедить президента, что не все делается правильно".
По мнению Буймистер, подписание прямого контракта между Украиной и "Газпромом" приведёт к тому, что её страна якобы останется в нынешнем экономическом и политическом состоянии без "своих территорий" и интеграции в Евросоюз.

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