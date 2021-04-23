Экс-соратник Горбачёва раскрыл сговор Ельцина и Кравчука перед развалом СССР

Соратник первого президента СССР Михаила Горбачёва Виктор Мироненко рассказал о сговоре между экс-президентом России Борисом Ельциным и бывшим президентом Украины Леонидом Кравчуком перед развалом СССР. "Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вёл бы себя и Ельцин", - считает Мироненко.

Роль Украины и её руководства на момент развала СССР раскрыл соратник первого президента СССР Михаила Горбачева Виктор Мироненко. Он уверен, что "если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вёл бы себя и (первый президент России Борис) Ельцин".

Политический эксперт также заметил, что "тех, кто к тому времени откололся, - прибалтов, Закавказье", уже нельзя было вернуть, однако "ядро было бы сохранено".

Ответственность за развал Советского Союза Мироненко возложил на Ельцина и Леонида Кравчука, который в тот момент возглавлял Украину.

Припомнил советник Горбачёва встречу того с Кравчуком на отдыхе в Крыму, когда лидеру Незалежной был в лоб задан вопрос: "Лёня, ты же подпишешь договор о Союзе Суверенных Государств?" Тот же, по словам Мироненко, категорически отказался, сославшись на то, что у него, мол, "есть решение Верховного Совета, что мы не должны этого делать до осени".

"То есть к тому моменту сговор между Ельциным и Кравчуком уже состоялся, Горбачёв это понял", - заявил Мироненко.

В интервью "Ленте.ру" он заявил, что "фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года".