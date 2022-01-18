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Экс-силовик Казахстана высказал догадку о Назарбаеве: "Ни разу не появился на публике"
18 января 2022, 00:20 • 94 • Политика
В Казахстане продолжают высказывать версии о судьбе экс-президента Нурсултана Назарбаева.
В Казахстане продолжают высказывать версии относительно судьбы экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.
С момента начала беспорядков 5 января, после введения в страну войск ОДКБ и восстановления порядка елбасы занимавший пост главы Совбеза политик так и не появился перед народом.
Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев в интервью допустил, что Назарбаев либо серьёзно болен, находится в коме или даже мёртв. Об этом бывший чиновник рассказал в интервью Haqqin, передаёт Ura.ru.
- сказал Мусаев.
Пресс-секретарь елбасы ранее сообщал, что бывший глава Казахстана всё время находился в столице Нур-Султане и находится на связи с президентом Токаевым.
Ранее сообщалось, что многочисленные родственники Назарбаева покинули Казахстан, также сообщалось об отставке родственников Назарбаева с постов в государстве.
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