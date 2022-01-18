Экс-силовик Казахстана высказал догадку о Назарбаеве: "Ни разу не появился на публике"

В Казахстане продолжают высказывать версии о судьбе экс-президента Нурсултана Назарбаева.

В Казахстане продолжают высказывать версии относительно судьбы экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.

С момента начала беспорядков 5 января, после введения в страну войск ОДКБ и восстановления порядка елбасы занимавший пост главы Совбеза политик так и не появился перед народом.

Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев в интервью допустил, что Назарбаев либо серьёзно болен, находится в коме или даже мёртв. Об этом бывший чиновник рассказал в интервью Haqqin, передаёт Ura.ru.

Но если принять во внимание тот факт, что во время кризисной ситуации в стране Назарбаев ни разу не появился на публике, можно предположить, что елбасы либо серьёзно болен и находится в коме, либо, как заявил на днях (глава ЛДПР) Владимир Жириновский, уже умер,

- сказал Мусаев.

Пресс-секретарь елбасы ранее сообщал, что бывший глава Казахстана всё время находился в столице Нур-Султане и находится на связи с президентом Токаевым.

Ранее сообщалось, что многочисленные родственники Назарбаева покинули Казахстан, также сообщалось об отставке родственников Назарбаева с постов в государстве.