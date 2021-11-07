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Экс-сенатор указала на бессмысленность претензий Украины на земли России

07 ноября 2021, 16:40  •  41 • Политика
Попытки политиков и культурных деятелей Украины «присвоить» территории России звучат достаточно давно и не являются чем-то новым. Об этом в воскресенье, 7 ноября, заявила бывший член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева.
По мнению бывшего сенатора, в таких случаях нужно задавать вопрос — существовало ли вообще украинское государство до того, как его сформировал молодой Советский Союз.
«Давайте поднимать бумаги, документы, если вы делаете какие-либо заявления. На уровне мечты строится всё, на уровне хотелок, которые бесперспективны», — указала она.
Тимофеева напомнила, что ей и раньше доводилось участвовать в дискуссиях, посвященных проблеме принадлежности Севастополя.
«Многие представители Украины, пытаясь обосновать притязания на Севастополь, доказывали, что Севастополь был основан какими-то казаками, которые приплыли на челнах, вышли на берег бухты, вышли, посмотрели и решили здесь построить город. Тогда я привела следующий аргумент: города создают империи, потому что только империи, обладающие наделенной государственностью, промысливают себя в будущем и развивают свой мир в соответствии с представлениями, моделями, пониманием, как в целом должна развиваться страна», — отметила политик.
Тимофеева подчеркнула: тот же Крым всегда являлся точкой притяжения, в том числе и на геополитическом уровне.
«По-моему, то ли у Константина Фролова, то ли у Александра Городницкого есть строки, посвященные тому, что вы не найдете на крымской земле украинских могил. Есть английские, французские, русские могилы. События кипели, Крым всегда был точкой притяжения. Если в современных терминах — преломлением геополитических интересов многих стран. Вы найдете эти могилы, но вы не найдете могилы, связанные с некой украинской государственностью», — заключила политик.
5 ноября украинский писатель и философ Петр Кралюк обвинил руководство СССР в раздаче украинских территорий другим республикам и заявил о том, что пять регионов России — Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская и Ростовская области — «принадлежат Украине».
7 ноября политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал заявление Петра Кралюка и отметил, что России не стоит обращать внимание на «высказывания не очень здоровых людей». При этом он добавил, что Москве следует разобраться с официальной позицией украинских властей, в частности с желанием Киева вернуть Крым.
Градус антироссийской риторики на Украине нарастает на фоне политической нестабильности, кадровых перестановок и энергетического кризиса. О том, чем обернутся действия Киева в дальнейшем, смотрите в итоговой программе РЕН ТВ «Добров в эфире» 7 ноября в 23:00.
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