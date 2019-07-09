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Экс-сенатор перепутал студентку с трансгендером в соцсетях
09 июля 2019, 23:09 • 65 • Политика
Бывший сенатор от Марий Эл похвалил в Twitter "студентку с Кубани", которая оказалась американским трансгендером и звездой фильмов для взрослых.
Бывший российский сенатор от республики Марий Эл Александр Торшин попался на удочку троллей и похвалил в соцсетях американскую порноактрисы-транссексуала Бейли Джей Грейнджер. Позднее политик удалил сообщение и попытался отшутиться.
Торшин отреагировал на публикацию пользователя ALF, который опубликовал фото порнозвезды, назвав её "студенткой с Кубани, которая в одиночку посадила 350 яблоневых деревьев". Не догадываясь о подставе, экс-губернатор похвалил "девушку".
В комментариях политику тут же сообщили, что на фото совсем не девушка, и что она не студентка с Кубани, а актриса фильмов для взрослых. В ответ Торшин удалил своё сообщение и попытался отшутиться.
Стоит отметить, что использование фото порноактрис в невинных сообщениях является известной в соцсетях формой троллинга, который трудно распознать, так как необходимо обладать познания в соответствующем жанре кинематографа.
Фото: Twitter/@torshin_ru
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