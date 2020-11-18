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Экс-секретарь СНБО Украины: «Россия обречена на Путина»

18 ноября 2020, 20:15  •  67 • Украина

Президент РФ Владимир Путин в своём стремлении сделать Россию такой же великой, как Советский Союз, пошел на очень многие опасные внешнеполитические решения.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил экс-секретарь СНБО Украины Владимир Горбулин.

«Россия обречена на Путина. Я не уверен, что Путин до 2036 года, как сейчас позволяют все документы официальные конституционные, продержится, но у меня нет уверенности, что после Путина кто-то придет к власти, который будет относиться к Украине иначе.

Что случилось в течение всех последних лет? Фактически разрушены все нормальные и родственные отношения. В своем стремлении сделать Россию такой великой, как Советский Союз, Путин пошел на очень многие, с моей точки зрения, опасные внешнеполитические решения.

Для начала он избрал противостояние с Западом, чтобы иметь возможность сесть в круг великих держав, а это для Путина Соединенные Штаты, Китай, Англия, Франция и Россия – такая могучая пятерка. Что-то сделать, вернуться к чему-то, что напоминало Ялтинскую конференцию 1945 года, когда он со всеми абсолютно на равных. Вы знаете, он сейчас не присутствует ни в «семерке», «восьмерки» уже нет, и с «двадцаткой» большие проблемы.


Но в этом направлении он почему-то считал и считает, что Украина – то препятствие, без Украины Россия не может быть в Европе, особенно восточной, тем гегемоном, который имеет право на все зоны влияния и держать всех под своим влиянием безусловным и управлением даже, если не бояться этой фразы.

Это привело к тому, что он везде занял позицию, которая, с моей точки зрения, особенно после военных действий 2014 года привела к тому, что он сформировал в российском обществе какую-то ненависть к Украине», – сказал экс-секретарь Совбеза.

«Само по себе смешно, когда главный редактор «Эхо Москвы» Венедиктов возвращается из поездки в Соединенные Штаты и заявляет, что ничего подобного, что Россия не с Украиной воюет на Донбассе, она со Штатами воюет на Донбассе. Вы понимаете, какой цирк?

А теперь из многих заявлений, которые присутствуют у «выдающихся», тут я не могу без иронии сказать, и Киселева, и Соловьева заявления о том, что они воюют не с НАТО, а с Украиной, и они это подчеркивают, у них главный враг не НАТО, а главный враг Украина. Как мы до этого дожили, с чем мы входим в это десятилетие, оно же продолжается?

Ненависть, которая существует сегодня, которая воспитана в России, она не может не пугать, потому что она может стать неуправляемой. Путин сегодня действительно, я не хочу его причислять к царям, но очень похоже на это. Как мы должны жить с этим? Но Путин держит Россию в руках, и последние выборы 2018-го года это показали. А что может быть дальше, при наличии того, что мы имеем конфликт в Донбассе и никогда не согласимся на ситуацию с Крымом?» – резюмировал Горбулин.

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