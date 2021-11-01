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Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция

01 ноября 2021, 06:35  •  62 • Политика
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов предупредил о том, что встреча президента России Владимира Путина и президента Незалежной Владимира Зеленского "потенциально очень опасна". По её итогам Турчинов прогнозирует капитуляцию Зеленского.
Свой неутешительный прогноз итогов возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным дал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. В эфире телеканала "Прямой" он заявил, что подобная встреча "потенциально очень опасна".
Продолжая свою мысль, Турчинов отметил, что оба лидера находятся в разных весовых категориях и после этого саммита уже всей Украине, мол, будет не до шуток. Политик уверен, что после этой встречи с Путиным Зеленскому грозит лишь одно - капитуляция. Якобы именно капитуляцию украинского президента и готовит Кремль.
По версии экс-секретаря СНБО, встреча лидеров России и Украины станет "серьёзным вызовом" для последней.

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