Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский объявил войну России
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское к...
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "ру...
Главная / Политика

Экс-разведчица США рассказала о суровом мире реальной политики: "Спросите у Наполеона"

30 ноября 2021, 03:45  •  31 • Политика
Бывший офицер разведки США и специалист по русской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер оценила шансы войны между Штатами и Россией из-за Украины. Она рассказала о суровом мире реальной политики. "Спросите у Наполеона", - предложила Коффлер.
Размышления Ребекки Коффлер опубликовало издание Fox News. Экс-разведчица сообщила, что принимала участие в десятках мероприятий, когда моделировался конфликт между США и Россией. Она выразила беспокойство возможной перспективой вступления Вашингтона в войну из-за Украины.
По мнению бывшей военнослужащей, военное противостояние с ядерной державой, то есть с Россией, обернулось бы для Штатов катастрофическими потерями.
"Подобную войну было бы невозможно выиграть, и результат не стоил бы жизней американских граждан", - считает Коффлер.
Она раскритиковала экспертов, которые высказались по поводу "вторжения России на Украину" и предупреждений американской разведки об этом. Бывшая разведчица считает, что неправы и те, кто посоветовал ускорить вступление Украины в НАТО, и те, кто предложил ввести в Незалежную войска, чтобы помешать Владимиру Путину.
"Геостратегическое положение страны, граничащей по трём направлениям с намного более крупной и сильной Россией, определяет её судьбу в суровом мире реальной политики", - заявила автор статьи.
Коффлер напомнила о недавних испытаниях русских ракет и предостерегла: Россия способна уничтожить и военные, и гражданские американские спутники.
"Никто не смог выиграть войну с Россией на её территории. Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году", - написала военнослужащая.
В конце статьи она сделала вывод, что Украину нельзя внести в список интересов безопасности США, а также что от Незалежной никак не зависит ни территориальная целостность, ни долгосрочное выживание Соединённых Штатов.
Напомним, в Кремле неоднократно заявляли, что перемещение войск внутри страны не имеет никакого отношения к "вторжению" на территорию Украины, как бы Запад ни пытался убедить в обратном.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



31
Источник
Похожие новости
30 ноября 2021, 00:15
Дело MH17: Против России готовят новую провокацию
30 ноября 2021, 00:15
ОЗХО вновь не устроил ответ по Навальному. Россия выдвинула встречный аргумент
30 ноября 2021, 00:15
Россия так и не избавилась от "застарелой проблемы". В Совбезе озвучили всё напрямую
30 ноября 2021, 00:15
"ЕС предвзят": Захарова заявила о попытке Брюсселя переиначить Минские соглашения
30 ноября 2021, 02:00
Рогозин резко ответил угрожавшему России генсеку НАТО: "Хамят постоянно"
30 ноября 2021, 02:00
"Это не высылка": Представитель Госдепа заявила о поблажке для русских дипмиссий
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 ноября 2021, 00:15
Дело MH17: Против России готовят новую провокацию
30 ноября 2021, 00:10
«Дела объединены в одно производство»: вологодского пенсионера арестовали по подозрен...
30 ноября 2021, 00:15
ОЗХО вновь не устроил ответ по Навальному. Россия выдвинула встречный аргумент
30 ноября 2021, 00:15
Россия так и не избавилась от "застарелой проблемы". В Совбезе озвучили всё...
30 ноября 2021, 00:15
"ЕС предвзят": Захарова заявила о попытке Брюсселя переиначить Минские согл...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 ноября 2021, 00:05
Байден обновил список колоний США: есть неожиданности
24 ноября 2021, 05:25
Крымский парламентарий резко ответил Киеву по поводу воды: "Перещеголяли даже нацистов"
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
24 ноября 2021, 20:00
Жестокая правда о ковиде: что пытаются скрыть
27 ноября 2021, 13:20
Болгарской пословицы хватило, чтобы описать политику Украины и терпение русского медведя
23 ноября 2021, 14:15
Украинская бронетехника осталась без белорусской солярки
27 ноября 2021, 05:45
"Не по телевизору сообщают": Эксперт объяснил, почему переворот на Украине будет не 1 декабря
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.