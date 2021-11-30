Бывший офицер разведки США и специалист по русской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер оценила шансы войны между Штатами и Россией из-за Украины. Она рассказала о суровом мире реальной политики. "Спросите у Наполеона", - предложила Коффлер.

Размышления Ребекки Коффлер опубликовало издание Fox News. Экс-разведчица сообщила, что принимала участие в десятках мероприятий, когда моделировался конфликт между США и Россией. Она выразила беспокойство возможной перспективой вступления Вашингтона в войну из-за Украины.

По мнению бывшей военнослужащей, военное противостояние с ядерной державой, то есть с Россией, обернулось бы для Штатов катастрофическими потерями.

"Подобную войну было бы невозможно выиграть, и результат не стоил бы жизней американских граждан", - считает Коффлер.

Она раскритиковала экспертов, которые высказались по поводу "вторжения России на Украину" и предупреждений американской разведки об этом. Бывшая разведчица считает, что неправы и те, кто посоветовал ускорить вступление Украины в НАТО, и те, кто предложил ввести в Незалежную войска, чтобы помешать Владимиру Путину.

"Геостратегическое положение страны, граничащей по трём направлениям с намного более крупной и сильной Россией, определяет её судьбу в суровом мире реальной политики", - заявила автор статьи.

Коффлер напомнила о недавних испытаниях русских ракет и предостерегла: Россия способна уничтожить и военные, и гражданские американские спутники.

"Никто не смог выиграть войну с Россией на её территории. Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году", - написала военнослужащая.

В конце статьи она сделала вывод, что Украину нельзя внести в список интересов безопасности США, а также что от Незалежной никак не зависит ни территориальная целостность, ни долгосрочное выживание Соединённых Штатов.

Напомним, в Кремле неоднократно заявляли, что перемещение войск внутри страны не имеет никакого отношения к "вторжению" на территорию Украины, как бы Запад ни пытался убедить в обратном.