Экс-президенты Украины не поделили "роли" в минских переговорах

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Первый президент Украины призвал снять второго с участия в минских переговорах.

Самый первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что в настоящее время нужно исключить второго президента Незалежной - Леонида Кучму - из переговорного процесса по Донбассу в Минске.

По мнению Кравчука, на данном процессе не должно быть представителей, которые не имеют государственных полномочий.

"При всем уважении к Леониду Даниловичу, он не является действующим президентом, - отметил Кравчук. - Поэтому необходимо поднять уровень должностных лиц хотя бы до уровня министров иностранных дел".

Также Кравчук заявил, что сейчас необходимо активировать минский процесс, наполнив его "другими силами". Например, включить в переговорный процесс еще страны-участницы, расширив список тех, кто мог бы обсуждать ситуацию по Донбассу и предлагать решения, передает "Обозреватель".