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Экс-президенты Украины не поделили "роли" в минских переговорах

13 марта 2018, 09:54  •  318 • Политика
Первый президент Украины призвал снять второго с участия в минских переговорах.
Самый первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что в настоящее время нужно исключить второго президента Незалежной - Леонида Кучму - из переговорного процесса по Донбассу в Минске.
По мнению Кравчука, на данном процессе не должно быть представителей, которые не имеют государственных полномочий.
"При всем уважении к Леониду Даниловичу, он не является действующим президентом, - отметил Кравчук. - Поэтому необходимо поднять уровень должностных лиц хотя бы до уровня министров иностранных дел".
Также Кравчук заявил, что сейчас необходимо активировать минский процесс, наполнив его "другими силами". Например, включить в переговорный процесс еще страны-участницы, расширив список тех, кто мог бы обсуждать ситуацию по Донбассу и предлагать решения, передает "Обозреватель".

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