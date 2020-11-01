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Экс-президенты станут сенаторами: Путин внёс в Госдуму законопроект о Совете Федерации

01 ноября 2020, 02:45  •  22 • Политика
Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании Совета Федерации, который сделает экс-президентов России пожизненными сенаторами. Впрочем, в документе предусмотрена возможность отказа от должности.
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект поправок к закону о формировании Совета Федерации, по одной из которых экс-глава государства становится пожизненным сенатором. Соответствующий документ был опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Речь идёт о целом ряде поправок, но наибольшее внимание приковано к пожизненному сенаторству экс-президентов России. Поправка предполагает, что глава государства, чей срок правления истёк, получает пожизненное место в Совете Федерации. Также это распространяется на президентов, ушедших в отставку досрочно.
Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, вправе отказаться от полномочий сенатора Российской Федерации, - отмечается в поправках.
Госдума и Совфед намерены принять внесённые президентом России поправки до конца этого года. Об этом заявил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в комментарии для ТАСС.

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