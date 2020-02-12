Экс-президентам России предлагают дать пожизненный статус сенаторов

Президенты России после сложения своих полномочий смогут получить пожизненный статус сенаторов Совета Федерации. Об этом 11 февраля сообщил депутат Госдумы и сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

«Согласно поправкам (ко второму чтению законопроекта о поправках в Конституцию. — Ред.), в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации — после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки», — приводит его слова «Интерфакс».

При этом, по его словам, они сохранят право отказаться от этой привилегии.

Крашенинников также добавил, что эта инициатива была предложена членами рабочей группы по аналогии с опытом работы верхних палат парламентов в других странах.

В то же время ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что по вопросу о возможном увеличении числа назначаемых президентом России сенаторов в Совет Федерации, который обсуждает рабочая группа по поправкам в Конституцию, решений пока нет.

«Это одна из многих инициатив, которые озвучиваются в рамках работы группы. Это информация о тех темах, которые находятся на повестке дня — в плане дискуссии, не в плане решений», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Тогда же он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек, а 20 января внес проект закона о поправках в Госдуму.

Нижняя палата парламента одобрила документ в первом чтении 23 января.

За каждую из инициатив будут голосовать россияне, формат разрабатывает рабочая группа совместно с ЦИК. На данный момент известно, что голосование будет проводиться по закону в целом, а не по отдельным пунктам.