Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Запад не поможет: в Киеве боятся войны с Россией
Толстой. Воскресенье (18.11.2018)
Добров в эфире (18.11.2018) © РЕН ТВ
«История нас ничему не учит»: Азаров сравнил современный Киев с Перемышлем под в...
Главная / В России

Экс-президента Украины Виктора Януковича выписали из Склифа

18 ноября 2018, 18:09  •  115 • В России

Бывший руководитель Украины Виктор Янукович в знаменитую московскую больницу попал еще 16 ноября, в пятницу, сообщили источники «Комсомольской правды».

По предварительной информации, 68-летний Янукович играл в теннис в подмосковном клубе, где мог получить травму колена, а также позвоночника. Его, как нам сообщили, сразу доставили в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. В пресс-службе Склифа о состоянии здоровья высокопоставленного пациента распространяться не стали. А вот в справочной медучреждения некоторые подробности все же поведали.

- У вас находится Виктор Янукович? - спрашиваю.

- Нет у нас такого.

- Сейчас, может, и нет. Но вроде бы он поступал в минувшую пятницу?

- Выписали. У нас сейчас его нет.

- Его перевели в другую клинику?

- Его не перевели. Ему оказали помощь и отпустили. У нас его нет.

Изначально украинская прокуратура требовала в суде пожизненного заключения для экс-президента, однако позднее решили, что хватит наказания в виде 15 лет. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Поступил Виктор Янукович в НИИ Скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, по данным наших источников, поздним пятничным вечером. Но уже через несколько часов его выписали из больницы. Информацию по переводе в частную клинику нам пока не подтвердили.

С каким именно диагнозом поступал Виктор Федорович, точно неизвестно. От близких людей из окружения экс-президента прошла информация, что он получил травмы ноги и спины. Януковича, по некоторым данным, доставили в больницу его помощники. Самостоятельно, как говорят, он передвигаться не мог.

Исходя из всего вышеперечисленного, в понедельник, 19 ноября, Виктор Янукович в Оболонский районный суд Киева, куда его вызвали для выступления с последним словом в деле о госизмене, прибыть точно не сможет. Но не исключено, что экс-президент будет в состоянии участвовать в заседании по видео-конференц связи.

Напомним, Януковича обвиняют в госизмене, коррупции, а также в том, что он подписал указ, который повлек расстрел участников Евромайдана. Изначально украинская прокуратура требовала в суде пожизненного заключения для экс-президента. Однако позднее уточнили, что наказания в виде 15 лет тюрьмы будет достаточно.

Янукович свою вину категорически отрицает.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
115
Источник
Похожие новости
16 ноября 2018, 23:54
Американцы в Сирии сделали из лагеря беженцев - лагерь смерти
17 ноября 2018, 01:24
«Она тщательно скрывала себя»: знакомые гермафродита из Иркутской области рассказали о её характере
18 ноября 2018, 03:24
«Способность молниеносно реагировать»: как Минобороны России укрепляет боевую мощь ВДВ

17 ноября 2018, 19:24
СБУ заинтересовалась епископами канонической УПЦ
17 ноября 2018, 16:09
Жириновский рассказал о первом сексуальном опыте с мальчиком в сарае
18 ноября 2018, 18:09
Экс-президента Украины Виктора Януковича выписали из Склифа
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
18 ноября 2018, 00:09
Политолог прокомментировал заявление Порошенко о многообещающих отношениях с США
18 ноября 2018, 05:28
Ж*почный список фейгина и пиар от федеральных СМИ
18 ноября 2018, 03:39
«Ломали двери, оскорбляли»: сторонники автокефалии штурмовали резиденцию митрополита ...
18 ноября 2018, 06:54
В России – главные роли, в Киеве – «Грусть пилота» за копейки: Поддержавший АТО актер...
18 ноября 2018, 03:39
Всем карикатуристам – санкции: Дипломаты ищут спасение от «Маши и Медведя»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 ноября 2018, 06:54
В России – главные роли, в Киеве – «Грусть пилота» за копейки: Поддержавший АТО актер Горбунов о депрессии
12 ноября 2018, 02:54
Запад душит Россию по сценарию Первой мировой войны
12 ноября 2018, 20:54
Нетаньяху добился своего на встрече с Путиным
13 ноября 2018, 03:09
«Никто не заставлял брать долги»: кто виноват в повышении тарифов на газ на Украине
17 ноября 2018, 14:39
«Подумай про того, хто бухой спыть в окопи»: Замерзающие украинцы возмутились призывом активистов
16 ноября 2018, 10:54
Версия украинских журналистов: Петр Порошенко готовится к побегу из Украины
14 ноября 2018, 11:54
Трамп отреагировал "вспышкой" на звонок Мэй: кричал, требовал сдерживать Иран и жаловался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.