Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислил...
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
Золото засекретили - что-то готовится: Почему из России массово вывозят слитки и...
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после о...
Главная / Политика

Экс-президента Украины использовали, чтобы заразить Путина? Откровения врача

19 июля 2020, 15:00  •  140 • Политика
Профессор Игорь Гундаров считает, что экс-президент Украины Виктор Ющенко мог стать переносчиком опасного заболевания - проказы. По его словам, этой инфекцией могут болеть многие известные люди, при этом даже не подозревая о ней. В своих откровениях он также сделал предупреждение и в адрес российского лидера, и экс-премьера страны, а также зарубежных политических деятелей. По его словам, у Ющенко классическая форма лепроматозной лепры, а значит, всем контактировавшим с ним следует быть настороже.
Мог ли Виктор Ющенко заразить иностранных лидеров или своих коллег лепрой? Такой вопрос возникает после откровений профессора Игоря Гундарова. Он убеждён, что экс-глава Украины страдает от опасного заболевания. По его словам, налицо у Ющенко "классическая форма лепроматозный лепры".
Он отмёл версию о том, что политик мог быть отравлен. Профессор отмечает, что, скорее всего, украинский политик страдает от проказы. Кроме того, делает акцент Гундаров, немаловажны контакты "заражённого" с мировыми политиками.
В частности, поясняет он, за свою политическую карьеру Ющенко проводил множество встреч, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным. Профессор считает: российского лидера якобы заразил экс-президент Украины. И переживает, что его не лечат.
Напомним, что как раз после своего избрания в 2005 году украинский лидер первым делом посетил Москву, ну а после направился в зарубежное турне. Экс-президента Украины использовали для возможного заражения других? В откровениях Гундарова нет ответа на этот вопрос. Однако, подчёркивает он, симптомы, проявившиеся у некогда визави Ющенко, весьма показательны. К примеру, у Тимошенко проявились симптомы проказы, у Меркель была зафиксирована странная дрожь, а у Хиллари Клинтон произошло обезвоживание.
"Заражение происходит воздушно-капельным путем", - предупреждает специалист в интервью телеканалу "Сталинград". А значит, всем, кто общался с украинским экс-главой, следует быть предельно внимательными к своему здоровью.
Гундаров заверил, что хорошо разбирается в подобных болезнях, потому что оканчивал спецординатуру для работы в тропических странах и даже писал диссертацию на тему лепры. Он отмечает, что симптомы Ющенко и так видел весь мир, но почему-то никто не забил тревогу.
"Изуродованное лицо, изуродованный нос, шишки на лице, - перечисляет Гундаров. - Люди были в шоке. У него оказалась самая заразная форма лепры. Я разговаривал с лепрологами, они согласны: да, это проказа. Я писал ему письма, был везде, предупреждал об опасности распространения этого заболевания, но никто ко мне серьёзно не отнёсся".
Стоит добавить, что в объективности подобных диагнозов с упоминанием громких имён можно усомниться. Нельзя не учитывать, что лепрой заболевают далеко не все контактировавшие с больным. Если организм естественно невосприимчив к возбудителю, то человеку заражение не грозит, делают вывод эксперты.
Отметим, что по официальной биографии Гундаров действительно является специалистом в медицине, однако, по его собственным словам, во многом он делал выводы по официальным фото публичных персон.
К тому же нельзя отметать и политическую подоплёку подобных заявлений (на радость конспирологам) с упоминанием видных политиков, поскольку он является сопредседателем партии "Власть народу".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



140
Источник
Похожие новости
19 июля 2020, 00:00
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
19 июля 2020, 00:00
"Сразу 200-й, никаких криков": Экшен-камера убитого в Донбассе наёмника дала наводку о взрыве
19 июля 2020, 02:00
Азербайджанцы устроили "абрикосовую войну" армянам в Москве
19 июля 2020, 00:00
Внезапная проверка войск России озадачила НАТО: Альянс пожаловался на военную непрозрачность
19 июля 2020, 11:00
"Северный поток - 2" могут принести в жертву США: раскрыты последствия для Европы
19 июля 2020, 09:00
Белорусские кавээнщики отказались выступать в Крыму: Названы три причины
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 июля 2020, 00:00
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подо...
19 июля 2020, 00:00
"Сразу 200-й, никаких криков": Экшен-камера убитого в Донбассе наёмника дал...
19 июля 2020, 02:00
Защитник, которого бросили истекать кровью, отомстил через 24 года
19 июля 2020, 02:00
Азербайджанцы устроили "абрикосовую войну" армянам в Москве
19 июля 2020, 00:00
Внезапная проверка войск России озадачила НАТО: Альянс пожаловался на военную непрозр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2020, 02:00
Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. Пока от МИД
13 июля 2020, 09:00
"Не надо возводить напраслину": Кедми резко оборвал израильского ведущего, критикующего Россию
18 июля 2020, 11:00
Начало конца карьеры гражданки США Уляны Супрун в Украине?
16 июля 2020, 15:00
Украина разрывает минские соглашения и выходит из договорённостей, согласованных Совбезом ООН
15 июля 2020, 01:00
Учёные обнаружили защищающие от смерти от COVID-19 продукты
14 июля 2020, 10:07
Ужасное безумие: в Германии опубликовали дикий бред о жизни России
18 июля 2020, 00:00
После испытаний американской вакцины от COVID-19 умерли четыре бойца ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.