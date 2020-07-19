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Экс-президента Украины использовали, чтобы заразить Путина? Откровения врача
19 июля 2020, 15:00 • 140 • Политика
Профессор Игорь Гундаров считает, что экс-президент Украины Виктор Ющенко мог стать переносчиком опасного заболевания - проказы. По его словам, этой инфекцией могут болеть многие известные люди, при этом даже не подозревая о ней. В своих откровениях он также сделал предупреждение и в адрес российского лидера, и экс-премьера страны, а также зарубежных политических деятелей. По его словам, у Ющенко классическая форма лепроматозной лепры, а значит, всем контактировавшим с ним следует быть настороже.
Мог ли Виктор Ющенко заразить иностранных лидеров или своих коллег лепрой? Такой вопрос возникает после откровений профессора Игоря Гундарова. Он убеждён, что экс-глава Украины страдает от опасного заболевания. По его словам, налицо у Ющенко "классическая форма лепроматозный лепры".
Он отмёл версию о том, что политик мог быть отравлен. Профессор отмечает, что, скорее всего, украинский политик страдает от проказы. Кроме того, делает акцент Гундаров, немаловажны контакты "заражённого" с мировыми политиками.
В частности, поясняет он, за свою политическую карьеру Ющенко проводил множество встреч, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным. Профессор считает: российского лидера якобы заразил экс-президент Украины. И переживает, что его не лечат.
Напомним, что как раз после своего избрания в 2005 году украинский лидер первым делом посетил Москву, ну а после направился в зарубежное турне. Экс-президента Украины использовали для возможного заражения других? В откровениях Гундарова нет ответа на этот вопрос. Однако, подчёркивает он, симптомы, проявившиеся у некогда визави Ющенко, весьма показательны. К примеру, у Тимошенко проявились симптомы проказы, у Меркель была зафиксирована странная дрожь, а у Хиллари Клинтон произошло обезвоживание.
"Заражение происходит воздушно-капельным путем", - предупреждает специалист в интервью телеканалу "Сталинград". А значит, всем, кто общался с украинским экс-главой, следует быть предельно внимательными к своему здоровью.
Гундаров заверил, что хорошо разбирается в подобных болезнях, потому что оканчивал спецординатуру для работы в тропических странах и даже писал диссертацию на тему лепры. Он отмечает, что симптомы Ющенко и так видел весь мир, но почему-то никто не забил тревогу.
"Изуродованное лицо, изуродованный нос, шишки на лице, - перечисляет Гундаров. - Люди были в шоке. У него оказалась самая заразная форма лепры. Я разговаривал с лепрологами, они согласны: да, это проказа. Я писал ему письма, был везде, предупреждал об опасности распространения этого заболевания, но никто ко мне серьёзно не отнёсся".
Стоит добавить, что в объективности подобных диагнозов с упоминанием громких имён можно усомниться. Нельзя не учитывать, что лепрой заболевают далеко не все контактировавшие с больным. Если организм естественно невосприимчив к возбудителю, то человеку заражение не грозит, делают вывод эксперты.
Отметим, что по официальной биографии Гундаров действительно является специалистом в медицине, однако, по его собственным словам, во многом он делал выводы по официальным фото публичных персон.
К тому же нельзя отметать и политическую подоплёку подобных заявлений (на радость конспирологам) с упоминанием видных политиков, поскольку он является сопредседателем партии "Власть народу".
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