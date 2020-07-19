Экс-президента Украины использовали, чтобы заразить Путина? Откровения врача

Мог ли Виктор Ющенко заразить иностранных лидеров или своих коллег лепрой? Такой вопрос возникает после откровений профессора Игоря Гундарова. Он убеждён, что экс-глава Украины страдает от опасного заболевания. По его словам, налицо у Ющенко "классическая форма лепроматозный лепры".

Он отмёл версию о том, что политик мог быть отравлен. Профессор отмечает, что, скорее всего, украинский политик страдает от проказы. Кроме того, делает акцент Гундаров, немаловажны контакты "заражённого" с мировыми политиками.

В частности, поясняет он, за свою политическую карьеру Ющенко проводил множество встреч, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным. Профессор считает: российского лидера якобы заразил экс-президент Украины. И переживает, что его не лечат.

Напомним, что как раз после своего избрания в 2005 году украинский лидер первым делом посетил Москву, ну а после направился в зарубежное турне. Экс-президента Украины использовали для возможного заражения других? В откровениях Гундарова нет ответа на этот вопрос. Однако, подчёркивает он, симптомы, проявившиеся у некогда визави Ющенко, весьма показательны. К примеру, у Тимошенко проявились симптомы проказы, у Меркель была зафиксирована странная дрожь, а у Хиллари Клинтон произошло обезвоживание.

"Заражение происходит воздушно-капельным путем", - предупреждает специалист в интервью телеканалу "Сталинград". А значит, всем, кто общался с украинским экс-главой, следует быть предельно внимательными к своему здоровью.

Гундаров заверил, что хорошо разбирается в подобных болезнях, потому что оканчивал спецординатуру для работы в тропических странах и даже писал диссертацию на тему лепры. Он отмечает, что симптомы Ющенко и так видел весь мир, но почему-то никто не забил тревогу.

"Изуродованное лицо, изуродованный нос, шишки на лице, - перечисляет Гундаров. - Люди были в шоке. У него оказалась самая заразная форма лепры. Я разговаривал с лепрологами, они согласны: да, это проказа. Я писал ему письма, был везде, предупреждал об опасности распространения этого заболевания, но никто ко мне серьёзно не отнёсся".

Стоит добавить, что в объективности подобных диагнозов с упоминанием громких имён можно усомниться. Нельзя не учитывать, что лепрой заболевают далеко не все контактировавшие с больным. Если организм естественно невосприимчив к возбудителю, то человеку заражение не грозит, делают вывод эксперты.

Отметим, что по официальной биографии Гундаров действительно является специалистом в медицине, однако, по его собственным словам, во многом он делал выводы по официальным фото публичных персон.

К тому же нельзя отметать и политическую подоплёку подобных заявлений (на радость конспирологам) с упоминанием видных политиков, поскольку он является сопредседателем партии "Власть народу".