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Экс-президента СССР упрекнули собственными мемуарами: "Наивный Горбачёв"

25 декабря 2021, 00:35  •  17 • Политика
Горбачёв обвинил США в высокомерии после распада СССР. "В своих мемуарах он говорил немножко об обратном", - подловил политолог экс-президента СССР.
США "ударило в голову высокомерие" после распада СССР, что повлекло за собой идею расширения НАТО, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачёв. Его слова прокомментировал политолог Виталий Вышковец.
По его мнению, заявление Горбачёва о высокомерии США связано с его желанием обратить на себя внимание в контексте недавнего выступления президента России Владимира Путина на тему расширения НАТО и обмана России по этому поводу. Также эксперт напомнил, что в 2022 году будет отмечаться столетие со дня основания СССР.
Впрочем, политолог не винит в развале СССР одного лишь Горбачёва. Вышковец указал, что первый президент СССР лишь передал пас Борису Ельцину, который в итоге и забил гол в свои ворота.
Наивный Горбачёв поверил в обновлённый проект союзного договора, который, как мы знаем, был подготовлен для подписания после того, как были проведены первые обсуждения грядущей экономической реформы,
- объяснил Виталий Вышковец в беседе с Царьградом.
Эксперт отметил, что всё это очень подробно описано самим Горбачёвым в его книге "Союз можно было сохранить", которой в этом году исполнилось 15 лет. Поэтому политолог уверен, что первый президент СССР явно лукавит, говоря о высокомерии США.
В своих мемуарах он говорил немножко об обратном,
- указал Виталий Вышковец.
Он привёл в пример момент разговора Михаила Горбачёва с президентом США Бушем-старшим, который состоялся в октябре 1991 года. В том разговоре Горбачёв спросил у американского президента, каким тот бы хотел видеть СССР.
Естественно, что тогда, что сегодня, Америка хотела бы, чтобы Россия была с ослабленной экономикой, со слабой армией, с рассогласованной нацией и разбавленной вульгарным многонациональным элементом по принципу Европы, как мы сейчас наблюдаем, с низкой демографической составляющей, с низким уровнем культуры, нравственности и обесчеловечиванием,
- подчеркнул политолог.

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