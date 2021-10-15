Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови: "Ковид тут не виноват"

Пресс-секретарь 42-го главы Белого дома сообщил, что его лечат антибиотиками.

75-летний экс-президент Соединённых Штатов Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови.

Он был доставлен в медицинский центр Ирвинского университета Калифорнии, где у него диагностировали инфекцию. Но, как уточнил его пресс-секретарь Энджел Уренья, заболевание не связано с коронавирусом.

Он уже идёт на поправку, находится в хорошем настроении и бесконечно благодарен докторам, медсёстрам, персоналу,

- отметил Уренья.

Лечащие врачи Клинтона, Альпеш Эмин и Лиза Бардэк, сообщили, что его лечат антибиотиками и капельницами, после двух дней пребывания в больнице продолжается мониторинг состояния политика: количество белых кровяных телец в его организме снижается, лечение он переносит хорошо. Медики из Калифорнии ведут консультации с его личными врачами, в том числе с кардиологом (в 2010-м Клинтону сделали операцию на сердце).

Билл Клинтон, 42-й глава Белого дома, занимал пост президента США два срока подряд, с 1993 по 2001 год.