Экс-президент Украины предупредил Зеленского об ошибке: "Не привлекать иностранцев"

Кадры - это основное в политике, заявил Кравчук. По его словам, он говорил еще Петру Порошенко, что у того отсутствует кадровая система.

По словам Кравчука, предыдущий президент Украины создал не систему кадров на основе управления, а бизнес-империю, в которой все вопросы решали его близкие. Однако так не должно быть, поэтому "получилось то, что получилось", сказал Кравчук.

Экс-президент выразил мнение, что политика Украины испытывает кадровый голод. Однако, по его мнению, не следует из-за этого назначать иностранцев на руководящие должности.

"Я глубоко уверен, что среди украинцев очень много образованных и опытных профессионалов", - заключил экс-президент. По его словам, иностранцев можно приглашать только как консультантов.