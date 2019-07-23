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Экс-президент Украины предупредил Зеленского об ошибке: "Не привлекать иностранцев"
23 июля 2019, 12:09 • 64 • Политика
Ошибкой Петра Порошенко во время его президентства была неправильная кадровая политика, которую рискует повторить нынешний глава государства Владимир Зеленский. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne, призвав молодого подолжателя "не привлекать иностранцев".
Кадры - это основное в политике, заявил Кравчук. По его словам, он говорил еще Петру Порошенко, что у того отсутствует кадровая система.
По словам Кравчука, предыдущий президент Украины создал не систему кадров на основе управления, а бизнес-империю, в которой все вопросы решали его близкие. Однако так не должно быть, поэтому "получилось то, что получилось", сказал Кравчук.
Экс-президент выразил мнение, что политика Украины испытывает кадровый голод. Однако, по его мнению, не следует из-за этого назначать иностранцев на руководящие должности.
"Я глубоко уверен, что среди украинцев очень много образованных и опытных профессионалов", - заключил экс-президент. По его словам, иностранцев можно приглашать только как консультантов.
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