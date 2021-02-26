Экс-президент Украины назвал "реального врага" страны: "Общаться не о чем"

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью изданию Deutsche Welle, что, по его мнению, главным врагом Незалежной является российский лидер Владимир Путин. Он заявил, что мог бы пообщаться с президентом РФ, но для этого тот должен "уйти из Украины". "А так общаться не о чем", - сказал он.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук, который в последнее время сыплет агрессивными заявлениями в адрес России, в интервью Deutsche Welle упомянул про своё отношение к Владимиру Путину.

По его словам, в последний раз он общался с российским лидером ещё при власти Виктора Януковича на Украине. Сейчас, заявил Кравчук, он стал бы говорить с лидером РФ лишь при условии, что тот "уйдёт из Украины". Это коррелирует с его недавними заявлениями, что, мол, "лучшей реакцией" Киева было бы "вышвырнуть" РФ из Крыма и Донбасса.

А в целом, заявил украинец немецкому изданию, общаться ему с Путиным не о чем.

"Он является реальным врагом Украины", - сказал Кравчук.

По его мнению, лидеры народных республик Донбасса и другие представители ничего не решают.

"Всё решает Кремль и решает один человек в России. Имя этого человека - Владимир Владимирович Путин", - заявил политик.