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Экс-президент Украины назвал "реального врага" страны: "Общаться не о чем"

26 февраля 2021, 17:35  •  37 • В мире
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью изданию Deutsche Welle, что, по его мнению, главным врагом Незалежной является российский лидер Владимир Путин. Он заявил, что мог бы пообщаться с президентом РФ, но для этого тот должен "уйти из Украины". "А так общаться не о чем", - сказал он.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук, который в последнее время сыплет агрессивными заявлениями в адрес России, в интервью Deutsche Welle упомянул про своё отношение к Владимиру Путину.
По его словам, в последний раз он общался с российским лидером ещё при власти Виктора Януковича на Украине. Сейчас, заявил Кравчук, он стал бы говорить с лидером РФ лишь при условии, что тот "уйдёт из Украины". Это коррелирует с его недавними заявлениями, что, мол, "лучшей реакцией" Киева было бы "вышвырнуть" РФ из Крыма и Донбасса.
А в целом, заявил украинец немецкому изданию, общаться ему с Путиным не о чем.
"Он является реальным врагом Украины", - сказал Кравчук.
По его мнению, лидеры народных республик Донбасса и другие представители ничего не решают.
"Всё решает Кремль и решает один человек в России. Имя этого человека - Владимир Владимирович Путин", - заявил политик.

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