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Экс-президент Украины назвал "истинных" виновников чернобыльской трагедии

22 июня 2019, 02:09  •  73 • Политика
На Украине нашли виновных в чернобыльской трагедии. Кравчук рассказал, кто принял решение построить АЭС под Киевом.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла из-за того, что руководство Украины не слушало учёных. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук. Он винит в трагедии Киевский обком Компартии, который принимал решение о строительстве атомной электростанции.
По словам Кравчука, изначально Украина не рассматривалась как главная территория, где должна быть построена АЭС. Однако на строительстве атомной электростанции именно настаивал и принял решение Киевский обком партии, утверждает первый президент Незалежной.
Кравчук добавил, что против строительства АЭС выступил лишь президент Академии наук СССР Борис Патон, но его не послушали. Все остальные согласились, подчеркнул экс-глава Украины.
"И на том, что она должна быть построена в Украине, настаивал и принял решение Киевский обком партии", - цитирует "Утро.ру" слова Кравчука, который в 1970-1980-е годы занимал руководящие должности в структуре ЦК КПУ.
Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС случилась 26 апреля 1986 года и унесла жизни и здоровье многих людей. Недавно о трагедии вспомнили в связи с выходом сериала HBO "Чернобыль", который в России раскритиковали за искажение истории.

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