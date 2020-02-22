Экс-президент Украины назвал фейком слова о снижении пенсий в стране

Заявление замминистра социальной политики Украины Натальи Ненюченко о том, что уровень пенсии в условиях ограниченного финансового ресурса и теневой занятости будет снижаться, является фейком, считает экс-президент страны Леонид Кравчук.

«Это самый настоящий фейк. Могу согласиться, что пенсии будут повышаться не быстро, но что будут снижаться — впервые об этом слышу», — сказал он НСН.

По словам политика, он общался со многими людьми «на вершине власти» и «нигде об этом речи не идёт».

«Если их сейчас ещё снизить, тогда это будут очень серьёзные вызовы для власти. Думаю, это личное мнение (Ненюченко. — RT)», — сказал он.

Кравчук отметил, что на Украине в настоящее время есть люди «со своим мнением, часто непрофессиональным, провокационным, кем-то подброшенным» и к подобной информации нужно относиться «очень внимательно».

Ранее Наталья Ненюченко заявила, что в стране большинство украинских пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. По её словам, уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров «будет снижаться» при наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы.

Также председатель комитета Верховной рады по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова заявила о неизбежности повышения пенсионного возраста на Украине.