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Экс-президент Украины назвал 4 условия "возвращения" Донбасса. Киев споткнулся уже на первом

21 октября 2020, 15:35  •  83 • Политика
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире украинского телеканала назвал 4 условия реинтеграции Донбасса. Однако уже первый пункт из списка по "возвращению" региона под крыло Незалежной - прекращение войны - Киев несколько лет не может выполнить.
"Очень непростым вопросом" назвал реинтеграцию Донбасса первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24". Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе отметил, что речь идёт об "огромном массиве документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти".
По мнению экс-президента Незалежной, для "возвращения" Донбасса необходимо выполнить 4 условия - реинтеграция должна пройти через 4 этапа.
Первый - и самый очевидный - прекратить войну. И уже на этом этапе Киев за последние шесть лет споткнулся бессчётное количество раз. До сих пор война в регионе не заканчивается, а договорённости о перемирии нарушаются ВСУ уже в первые же дни.
Помимо прекращения военных действий, по словам Кравчука, необходимо провести в ДНР и ЛНР выборы. Третьим этапом реинтеграции экс-президент назвал формирование исполнительной власти на данных территориях. Последнее, что предполагается сделать: принять пакет законов, касающихся экономики региона, в том числе и те, которые помогут сформировать благоприятные условия для развития в Донбассе бизнеса.

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