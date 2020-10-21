|
Экс-президент Украины назвал 4 условия "возвращения" Донбасса. Киев споткнулся уже на первом
21 октября 2020, 15:35 • 83 • Политика
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире украинского телеканала назвал 4 условия реинтеграции Донбасса. Однако уже первый пункт из списка по "возвращению" региона под крыло Незалежной - прекращение войны - Киев несколько лет не может выполнить.
"Очень непростым вопросом" назвал реинтеграцию Донбасса первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24". Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе отметил, что речь идёт об "огромном массиве документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти".
По мнению экс-президента Незалежной, для "возвращения" Донбасса необходимо выполнить 4 условия - реинтеграция должна пройти через 4 этапа.
Первый - и самый очевидный - прекратить войну. И уже на этом этапе Киев за последние шесть лет споткнулся бессчётное количество раз. До сих пор война в регионе не заканчивается, а договорённости о перемирии нарушаются ВСУ уже в первые же дни.
Помимо прекращения военных действий, по словам Кравчука, необходимо провести в ДНР и ЛНР выборы. Третьим этапом реинтеграции экс-президент назвал формирование исполнительной власти на данных территориях. Последнее, что предполагается сделать: принять пакет законов, касающихся экономики региона, в том числе и те, которые помогут сформировать благоприятные условия для развития в Донбассе бизнеса.
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 октября 2020, 22:35
|
17 октября 2020, 12:30
|
16 октября 2020, 10:50
|
16 октября 2020, 20:00
|
20 октября 2020, 15:45
|
18 октября 2020, 12:25
|
19 октября 2020, 01:15